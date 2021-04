VIDEO: HC Košice povedie Kaskinen, Lang: Chceme byť konkurencieschopní

Košice 21. apríla (TASR) - Hokejistov HC Košice povedie v pozícii hlavného trénera štyridsaťsedemročný Fín Kalle Kaskinen. Ako asistent bude pôsobiť jeho krajan Timo Saarikoski. Pre oboch trénerov pôjde o prvý angažmán na Slovensku.



Kaskinen doteraz trénersky pôsobil takmer výlučne vo Fínsku, výnimkou bola iba sezóna 2005/2006, v ktorej viedol hokejový tím FC Barcelona. Ako asistent trénera bol štyri roky pri mládežníckych výberoch Fínska - trikrát na MS hráčov do 18 rokov, raz na MS "20". Na svetovom šampionáte mužov v roku 2017 bol jedným z troch asistentov Lauriho Marjamäkiho. V pozícii asistenta pôsobil dve sezóny v tíme Jokerit Helsinki v KHL. V rokoch 2017 až 2020 bol hlavný tréner TPS Turku v najvyššej fínskej súťaži.







Kaskinenov päťdesiatjedenročný asistent Timo Saarikoski bol v uplynulých dvoch ročníkoch hlavný tréner Chamonix v najvyššej francúzskej súťaži. Predtým pôsobil vo fínskom Lukko Rauma - šesť sezón pri juniorskom tíme, v ročníku 2016/2017 ako asistent pri A-mužstve.



"Myslím si, že týmto krokom sme položili základný kameň pre to, aby sme pripravili úspešnú sezónu 2021/2022. Naším spoločným cieľom bude pripraviť úspešný a konkurencieschopný tím," povedal prezident HC Košice Július Lang.



Kaskinen sa o angažmáne v slovenskej extralige rozprával aj s trénerom michalovskej Dukly Tomekom Valtonenom. "Počul som od neho veľa dobrých vecí o slovenskom hokeji. Môj pocit z príchodu do Košíc je preto pozitívny. Prišiel som do klubu, ktorý chce byť úspešný. To je aj môj cieľ, no zároveň chcem, aby sa hráči rozvíjali. Dnešný hokej je o zručnosti a rýchlom rozhodovaní, preto potrebujeme vhodné typy hráčov," povedal Kaskinen. S podobnými očakávaniami prišiel do Košíc aj člen Siene slávy fínskeho hokeja Saarikoski: "Som tímový hráč a verím, že našu cestu začneme diskusiou, stanovením hodnôt, cieľov a rozdelením povinností. Pre mňa sú najdôležitejšie hodnoty zanietenie, chuť pracovať na svojom rozvoji a tímová práca. Mám rád, keď tím hrá vo vysokom nasadení."



Kaskinen nahradil vo funkcii hlavného trénera Marcela Šimurdu, ktorý viedol tím po februárovom odvolaní Jana Šťastného. Prípadné zotrvanie Šimurdu pri košickom A-mužstve je nateraz otázne rovnako ako pohyb v hráčskom kádri. Jednou z tém rozhovorov fínskych trénerov s vedením klubu bude termín letnej prípravy. Košický klub netají ambície patriť k popredným ligovým tímom. "Už dlhší čas sa pripravujeme na nasledujúcu sezónu. K ročníku 2020/2021 chcem poznamenať, že sme radi, že sme v ňom vôbec hrali. Náš hlavný cieľ bol zachrániť hokej v Košiciach a to sa nám podarilo. Hlavná pozornosť však smeruje na nasledujúcu sezónu. Rozpočet na hráčov bude podstatne vyšší, než bol v ročníku 2020/2021. Ten bol taký, aby sme vôbec mohli hrať v lige. Máme veľa malých sponzorov, no hľadáme veľkých, ktorí budú schopní pomôcť väčšími sumami. Keď chceme mať konkurencieschopní hokej, musíme mať viac peňazí. Takisto je dôležitá prítomnosť divákov," poznamenal Lang.



Noví tréneri košického tímu budú skladať káder v úzkej spolupráci so športovým manažérom Gabrielom Spilarom. "Chceme úspech a ideme krok za krokom. Výber hráčov je na nás a na tréneroch, ale nemyslím si, že do Košíc príde sedem Fínov. Možno nebude ani jeden, uvidíme. Tréneri nám naznačia cestu, ktorou chcú ísť. Pri zahraničných hráčoch bude dôležitá kvalita a nie národnosť," povedal Spilar.