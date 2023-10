HC Košice prehral nad HKM Zvolen 4:5 pp v 8. kole, rozhodol Kašlík

TEL - 8. kolo:



HC Košice - HKM Zvolen 4:5 pp a sn (1:3, 3:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 15. Lunter (Jääskeläinen, Breton), 26. Bartánus (Breton, Berger), 29. Chovan (Fejes, Krivošík), 29. Lamper (Šimun) - 7. Langkow (Bondra, Hecl), 16. Zuzin (Kašlík, M. Hults), 19. Bondra (Langkow), 58. C. Hults (Zuzin), rozh. sam. nájazd Kašlík. Rozhodovali: Žák, Snášel - Pribula, Jurčiak, vylúčení: 2:9 na 2 min., navyše Bartoš (Koš.) 5 min. + DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:1, 2784 divákov.



Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Zech, Bartoš, Deyl, J. Hudec - Krivošík, Pollock, Fejes - Rogoň, Chovan, Lamper - Jääskeläinen, Berger, Lunter - Bartánus, Šimun, Havrila



Zvolen: Kupsky - Hain, Sládok, Čulík, C. Hults, Kubka, Rauhauser, Haborák - Šiška, Langkow, Bondra - Kašlík, M. Hults, Hecl - Marcinek, Viedenský, Zuzin - Kolenič, V. Fekiač, Csányi

Košice 8. októbra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v nedeľňajšom zápase 8. kola Tipos extraligy na ľade HC Košice 5:4 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Víťazný gól strelil Matej Kašlík. Zvolenčania sú na priebežnej tretej priečke o skóre za Novými Zámkami, Košiciam patrí piate miesto. Pre "" to bola zároveň generálka na utorňajší domáci zápas Ligy majstrov so švédskou Skellefteou.Hostia mali lepší vstup do zápasu a k vydarenej prvej tretine im pomohla aj päťminútová presilovka po vylúčení Bartoša. V nej Langkow zblízka otvoril skóre - 0:1. Prvou početnou výhodou v zápase nepohrdli ani domáci a v Lunter v 15. minúte prekonal Kupského - 1:1. Hostia získali náskok späť po 17 sekundách, keď chybu v defenzíve domácich zužitkoval Zuzin. Od 19. minúty viedli hostia o dva góly, keď domáci obranca Zech stratil puk a Bondra skóroval po úniku - 1:3. Hostia doplácali na vylúčenia a krátko po dvojnásobnom oslabení zakončil pokračujúci tlak Košičanov Bartánus, ktorý dosiahol svoj prvý gól v sezóne a gólový účet v sezóne si krátko na to otvoril aj Chovan - 3:3. Zaskočení hostia si vzápätí nedali pozor na Lampera, ktorého našiel šikovnou prihrávkou spoza bránky Šimun - 4:3. V 58. minúte sa hostia dočkali vyrovnania po strele Colea Hultsa.V samostatných nájazdoch skórovali Zuzin, Jääskeläinen, Kašlík a Bondra.