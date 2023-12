HC Košice prehrali s HC 19 Humenné 4:6 v 31. kole

TEL - 31. kolo:



HC Košice - HC 19 Humenné 4:6 (2:0, 2:4, 0:1)



Góly: 1. Jääskeläinen (Fejes, Šedivý), 14. Šimun (Zech, Janus), 38. Berger (Pollock, Breton), 40. Ferenc (Jääskeläinen) - 29. Handlovský (Borov), 30. Meliško (Lapšanský, Kuru), 32. Ragan (Thomka), 34. Lapšanský (Novický), 49. Lačný, 59. Vaško (Kuru, Chalupa). Rozhodovali: T. Orolin, J. Konc ml. - Ordzovenský, M. Orolin, vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3951. Zmeny: 34. Riečický (Koš.) namiesto Janusa



Košice: Janus (34. Riečický) - Olsson, Breton, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš, Deyl, Zech, Mihalik - Pollock, Berger, Fejes - Jääskeläinen, Chovan, Lunter - Bačo, Šimun, Rogoň - Lamper, Havrila, Jokeľ



Humenné: Kozel - Novický, Glazkov, Sergijenko, Meliško, Djakov, Novota, Ťavoda - Šoltés, Kuru, Lapšanský - Handlovský, Linet, Chalupa - Vaško, Krajňák, Borov - Ragan, Lačný, Thomka

Košice 30. decembra (TASR) - Hokejisti HC 19 Humenné zakončili kalendárny rok 2023 víťazstvom na ľade HC Košice 6:4 v sobotňajšom zápase 31. kola Tipos extraligy. V tabuľke sú naďalej na poslednom 12. mieste, Košičania sú priebežne na štvrtej priečke o skóre pred Banskou Bystricou.Do zostavy "" sa po zranení vrátil obranca Cooper Zech, pre ktorého to bol prvý zápas od 19. novembra. Tohtosezónny extraligový debut absolvoval v drese Humenného skúsený obranca Ján Ťavoda, ktorý prišiel na výpomoc z Prešova.Domáci mali ideálny štart do zápasu, keď sa už po 46 sekundách presadil Jääskeläinen. Keď Šimun v 14. minúte zužitkoval spoluprácu so Zechom a zvýšil na 2:0, vyzeralo to, že favorit má duel pod kontrolou. Nováčik súťaže však v druhej tretine predviedol domácim lekciu z efektivity. Handlovský v 29. minúte využil presilovku, krátko na to zapadla za brankára Janusa strela Meliška a Ragan prvým gólom v sezóne poslal hostí do vedenia - 2:3. Keď sa v 34. minúte presadil aj Lapšanský, prepustil Janus miesto Riečickému. Rozhodujúci moment priniesla 49. minúta, v ktorej Lačný využil priaznivý odraz puku a svojím prvým gólom v sezóne prekonal Riečického - 4:5. Definitívnu podobu výsledku dal gól Vaška v 59. minúte počas hry domácich bez brankára.