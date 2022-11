HC Košice reaguje na absencie útočníkov, tímu vypomôže veterán Hvila

Košice 6. novembra (TASR) - Do kádra hokejistov HC Košice pribudol 40-ročný krídelník Lukáš Hvila v rámci výpomoci počas absencií útočníkov Mareka Bartánusa, Jakuba Lineta a Patricka Watlinga. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke, ale dĺžku Hvilovho pôsobenia nešpecifikoval.



Hvila začal sezónu 2022/2023 v najvyššej poľskej súťaži, v ktorej odohral v drese Podhale Novy Targ 10 zápasov s bilanciou 1 gól a 2 asistencie. Následne sa presunul do Slovenskej hokejovej ligy, v ktorej nazbieral v drese Topoľčian 2 body (1+1) v 6 stretnutiach.



V Košiciach už pôsobil v dvoch obdobiach svojej kariéry. Za "oceliarov" odohral v rokoch 2004-2006 vyše dve sezóny a do klubu sa vrátil v závere prestupového obdobia v ročníku 2011/2012.