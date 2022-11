Košice 10. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice sa vracajú do Steel arény. Zástupcovia klubu, mesta Košice a občianskeho združenia Košická aréna sa dohodli na podmienkach prenájmu a spolupráce, vďaka ktorým sa hráči vrátia do domovského stánku.



V aréne sa už začalo s výrobou ľadu na najbližšie domáce zápasy s Duklou Trenčín (16. novembra) a s Liptovským Mikulášom (18. novembra). Informovala o tom oficiálna webová stránka klubu. Rozhodnutiu predchádzala séria stretnutí, na ktorých sa všetky zúčastnené strany snažili nájsť riešenie ako vrátiť hokej do Steel arény. Spoločne sa zhodli na riešení, ako zmierniť dôsledky energetickej krízy a jej negatívneho dopadu na prevádzkovanie zimného štadióna.



"Som nesmierne šťastný, že sa nám podarí dostať hráčov, našu mládež a najmä divákov tam, kam HC Košice patrí. Prežili sme náročné mesiace v Crow aréne, ktorá nám poskytla zázemie, za čo jej ďakujem. Ako sme však avizovali, bolo by nemožné odohrať v nej celú sezónu, keďže klub pre svoje fungovanie na najvyššej úrovni a fungovanie mládeže potrebuje oveľa vyššie príjmy zo vstupného. Tie sú výrazne obmedzené už 3 roky. Ceny energií v porovnaní s augustom klesli, štát avizoval ich kompenzácie, napriek tomu ideme do rizika, no chceme zabojovať a budeme platiť minimálne 100 000 € na mesiac. Oceňujem prístup zástupcov Košickej Arény, mesta Košice, ako aj VSE, a.s. - Východoslovenskej energetiky. Dnes sme naozaj na jednej lodi. Ideme spoločne do rizika, no zároveň budeme hľadať nové formy spolupráce a spolupatričnosti tak, aby sme mohli túto situáciu ustáť,“ uviedol Július Lang, prezident HC Košice:



Dohodu privítal aj Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice: „Košickí hokejisti sa vrátia na ľad do Steel Arény – to je mimoriadne pozitívna správa nielen pre všetkých priaznivcov najdynamickejšieho kolektívneho športu, ale aj pre celé mesto. S našimi partnermi a s dodávateľom elektrickej energie sme našli cestu a konsenzus ako vrátiť košický hokej do domovského stánku. A za to patrí vďaka všetkým zúčastneným stranám."



Podľa výkonného riaditeľa HC Košice Miloslava Klímu je to pozitívna správa pre celú hokejovú verejnosť. "Chlapci svojimi výkonmi z posledných zápasov potvrdili, že v tíme je obrovský potenciál, čo je najlepšia pozvánka na najbližšie domáce zápasy. Čaká nás hokejom nabitá druhá polovica novembra a mimoriadne atraktívne zápasy vrátane šlágra proti Slovanu. Ceny vstupného sme sa rozhodli ponechať na pôvodnej úrovni. Zároveň pripravujeme rôzne marketingové aktivity vrátane tematických zápasov. Pevne verím, že sa nám podarí dostať do Steelky čo najviac Košičanov. Predaj vstupeniek na najbližšie zápasy spustíme čo najskôr. Permanentkári sa na svoje miesta v Steelke vrátia využitím svojich kariet a my im úprimne ďakujeme za ich podporu.“



Dohodu privítal aj Dan Ceman, hlavný tréner HC Košice: „Som rád, že naša tvrdá práca a posledné výkony boli odmenené fantastickou správou. Tak, ako nás na začiatku sezóny nemilo poznamenalo sťahovanie do Crow arény, tak návrat do Steel arény môže byť skvelým impulzom a motiváciou pre nás všetkých a ešte viac nakopnúť naše výkony a výsledky. Teším sa na obrovskú podporu fanúšikov. Dokázali vytvoriť domáce prostredie na štadióne v Prešove a my sa nemôžeme dočkať na podobnú atmosféru v Steel aréne. Ďakujem všetkým, ktorí sa svojou prácou pričinili o návrat do Steel arény, kam patríme.“