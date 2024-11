HC Košice si upevnili prvé miesto po obrate na Slovane

Bratislava 24. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice majú naďalej sedembodový náskok na prvom mieste Tipos extraligy. V nedeľňajšom zápase 22. kola zvíťazili na ľade HC Slovan Bratislava 5:4, hoci v priebehu druhej tretiny prehrávali 2:4 a čelili oslabeniu o dvoch hráčov. Pre "oceliarov" to bolo štvrté víťazstvo za sebou, ktorým súperovi oplatili domácu prehru 3:4 pp.



Duel bol od úvodných minút mimoriadne pútavý. Prvá tretina priniesla päť gólov vrátane dvoch, ktoré strelil domáci útočník Austin Ortega z trestných strieľaní. Dvoma gólmi sa na víťazstve hostí podieľal útočník Joona Jääskeläinen. Pre Košičanov to bolo štvrté víťazstvo v sérii, pričom ho dosiahli napriek viacerým absenciám (Pollock, Krivošík, Bartánus, Šimun, Lunter). Prvý zápas v extraligovej sezóne odohral košický útočník Tomáš Zigo, pre ktorého to bol zároveň prvý duel v najvyššej súťaži od 23. septembra 2023. Odvtedy absentoval pre zdravotné problémy, nedávno sa rozohral na hosťovaní v Humennom v Slovenskej hokejovej lige.



Hráči HK Poprad odčinili piatkovú domácu prehru so Žilinou a na ľade Nových Zámkov triumfovali 5:2. Nasmerovali ich k tomu dva rýchle góly v úvodných dvoch minútach. Prvý strelil Juraj Šiška už v 7. sekunde, čím dosiahol najrýchlejší gól v sezóne.



Hráči HK Dukla Trenčín zvíťazili HK 32 Liptovský Mikuláš 2:0 a dosiahli piaty triumf z uplynulých šiestich zápasov, po ktorom si upevnili priebežnú 10. priečku o štyri body práve pred Liptákmi. Tí prehrali tretí zápas po sebe. Brankár Dukly Michal Valent dosiahol druhé čisté konto v sezóne a 41. v extraligovej kariére. Dôležitý gól na 1:0 strelil v 22. minúte Dalibor Bortňák, na konečných 2:0 upravil gólom do prázdnej bránky Sean Josling, pre ktorého to bol 15. gól v sezóne. V tabuľke najlepších strelcov figuruje na druhom mieste za 16-gólovým Adamom Cracknellom z Popradu.



Majster z Nitry nebodoval prvýkrát po ôsmich zápasoch, keď na ľade Banskej Bystrice podľahol 1:4. Na všetkých štyroch góloch sa bilanciou 2+2 podieľal obranca Gabriel Chicoine, tri body si pripísal slovenský útočník Roman Faith (1+2).



Hokejisti HKM Zvolen naplno bodovali prvýkrát po piatich zápasoch a na ľade Žiliny si napravili chuť po piatkovej prehre s Trenčínom (1:4). Pre "vlkov" to bola prvá ligová prehra po piatich víťazstvách. Zvolenčania sa dotiahli práve na svojho súpera na rozdiel bodu.



Hráči HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili nad HK Spišská Nová Ves 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. O ich triumfe rozhodol Renars Krastenbergs. Domáci viedli po prvej tretine už 4:1, no Spišiaci postupne stiahli manko. Hosťom sa za stavu 4:2 dvakrát vyplatila hra bez brankára v závere tretej tretiny. Gólmi Hannouna a Forda počas nej vyrovnali na 4:4. V drese domácich sa gólovo presadil aj skúsený útočník Patrik Svitana, pre ktorého to bol v 22. zápase prvý gól v sezóne. V drese hostí prvýkrát nastúpil útočník Roman Karaffa, ktorý bol donedávna na hosťovaní z Košíc v Nových Zámkoch.







Tipos extraliga, 22. kolo, sumáre:



HC Slovan Bratislava - HC Košice 4:5 (3:2, 1:1, 0:2)



Góly: 9. Pecararo (Ortega, Kubka), 11. Ortega (tr. str.), 18. Ortega (tr. str.), 22. Pánik (Hoelscher, Pecararo) – 5. Lamper (Ferenc, Parlett), 12. Jääskeläinen (Archambault, Petráš), 33. Mikúš (Martel, Rosandič), 41. Jääskeläinen (Chovan, Gildon), 47. Petráš (Martel, Jääskeläinen). Rozhodcovia: Žák, Štefik - Kacej, Gegáň, vylúčení: 9:5 na 2 min., navyše: Archambault (Koš.) 5 min. + DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 6265 divákov







Slovan: Kiviaho – Ahnelöv, Královič, Maier, Kubka, Brincko, Bačík, Fabuš – Ortega, Hoelscher, Pecararo – Takáč, Peterek, Pánik – Lukošik, Puliš, Minárik – Dudáš, Bjalončík, Štetka - Preisinger



Košice: Janus – Gildon, Parlett, Deyl, Teves, Rosandič, Ferenc – Petráš, Chovan, Mikúš – Archambault, Martel, Jääskeläinen – Repčík, Kohút, Lamper – Rogoň, Havrila, Zigo







HC Nové Zámky - HK Poprad 2:5 (2:4, 0:0 0:1)



Góly: 7. Rapuzzi (Thomas, Lalonde), 15. Ondrušek (Ružek) – 1. Šiška (Brejčák), 2. Kotvan (Török, Šotek), 16. Calof (Nauš, Cracknell), 18. Murphy (Broadhurst, Šiška), 45. Suchý (Török). Rozhodcovia: Goga, Kocúr - Bogdaň, Pribula, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1261 divákov







Nové Zámky: Rychlík (18. Grande) – Hudec, Lalonde, Novajovský, Komuls, Semaňák, Roman – Ritchie, Jendek, Hawryluk – Lapšanský, Rapuzzi, Ch. Thomas – Okoličány, Slovák, Ondrušek – Ružek, Géci, Kováč



Poprad: Vay – Kotvan, Brejčák, Bourque, B. Thomas, Sluka, Fereta, Čajkovič – Nauš, Cracknell, Calof – Broadhurst, Šiška, Murphy – Török, Suchý, Šotek – Kundrik, Mlynarovič, Giľák







HK Dukla Trenčín - HK 32 Liptovský Mikuláš 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 21. Bortňák (Hudec, Stránský), 60. Josling (Green, Krajčovič). Rozhodcovia: Výleta, J. Konc ml. - Frimmel, Hercog, vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1606 divákov







Trenčín: Valent - Cardwell, Starosta, Hatala, Schmiemann, Hlaváč, Laurenčík, Macejko - Josling, Green, Krajčovič - Ahl, Krajč, Stapley - Stránský, Bortňák, Hudec - Bezúch, Mráz, Tomík



Liptovský Mikuláš: Surák - Foote, Lalík, Ullman, Hraško, Mezovský, Jendroľ, Štrbáň - Gerlach, Quince, Egle - Tkáč, Sukeľ, Chmielewski - Žilka, Uhrík, Vojtech - Haluška, Vankúš, Šandor - T. Faith







HC MONACObet Banská Bystrica – HK Nitra 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)



Góly: 3. Chicoine (Wedman, Faith), 5. Faith (Wedman, Chicoine) 41. Adams (Chicoine, Faith), 59. Kukuča (Boucher, Chicoine) – 3. Jackson (Cotton, Bubela). Rozhodcovia: Baluška, M. Novák – M. Orolin, Tichý, vylúčení: 5:7 na 2 min., navyše Česánek (B. Bystr.), Auk (Nit.) obaja 5 min. + DKZ za pästný súboj, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2839 divákov







Banská Bystrica: Hrachovina – Scarlett, Chicoine, Michalčin, Česánek, Kozák, Žabka, Bučko – Adams, Wedman, Faith – Kukuča, Boucher, Voyer – Výhonský (do 19. min), Petriska, Šoltés – Matoušek, Valigura, Tomka (do 19. min)



Nitra: Aittokallio (41. Šebo) – Mezei, Lisý, Stacha, Cotton, Vitáloš, Auk, Bača, Hain – Buček, Gill, Bajtek – Jackson, Bubela, Camara – Ritchie, Pobežal, Lacka – Nemec, Chrenko, Bačo







Vlci Žilina - HKM Zvolen 4:6 (0:2, 1:2, 3:2)



Góly: 21. Jones (Tourigny, Lukosevicius), 52. Dej (Jones, J. Pobežal), 54. Fejes (Holenda), 59. Varga (Diakov, Galamboš) – 11. Robertson (Sládok, Bondra), 17. Bondra (Zuzin, Bindulis), 24. Kudrna (Halbert, Olson), 30. Macek (Marcinek), 59. Macek (Beňo), 60. Bondra (Zuzin). Rozhodcovia: Crman, Klejna – Ordzovenský, Knižka, vylúčení: 4:6 na 2 min., navyše: Belluš (Žil.) 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 2107 divákov.







Žilina: Lacouvée – Tourigny, Diakov, Belluš, Holenda, Gachulinec, Pobežal, Rajnoha – Dej, Jones, Lukosevicius – Fejes, Walega, Dúbravík – Koyš, Galamboš, Varga – Beták, Baláž, Mucha



Zvolen: Kantor – Halbert, D. Stránský, Robertson, Sládok, Beňo, Bindulis, Kobolka – Kudrna, Olson, Hecl – Bondra, Estephan, Zuzin – Marcinek, V. Fekiač, Mišiak – Macek, Senčák, Gron







HK Dukla Ingema Michalovce - HK Spišská Nová Ves 5:4 pp a sn (4:1, 0:0, 0:3 - 0:0, 1:0)



Góly: 4. Rönni (Johnson, Fominych), 9. Johnson (Svitana), 13. Michnáč (Fominych, Rönni), 16. Svitana (Kulda), rozh. sn Krastenbergs - 8. Kestner (Valach), 47. Drábek (Danielčák), 59. Hannoun (Andrusiak), 60. Ford (Hannoun). Rozhodcovia: Rojík, Snášel - Stanzel, Tomáš, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 2559 divákov







Michalovce: Junca - Drgoň, Meliško, Bodák, Slováček, Marcinko, Kulda, Brejčák - Svitana, Johnson, Krastenbergs - Fominych, Rönni, Michnáč - Solenský, Gabriel, Kabáč - Matta, Valach, Fedor



Spišská Nová Ves: Mitens - Ališauskas, Barcík, MacKinnon, Žiak, Valach, Romaňák - Rapáč, Ford, Kestner - Andrusiak, Drábek, Hannoun - Vandas, Vartovník, Danielčák - Števuliak, Myklucha, Džugan - Karaffa







tabuľka po 22. kole:



1. HC Košice 22 13 3 3 3 77:47 48



2. Spišská Nová Ves 22 11 3 3 5 75:63 42



3. Banská Bystrica 21 10 5 1 5 68:55 41



4. Nitra 22 10 3 3 6 80:69 39



5. Poprad 22 11 0 2 9 73:64 35



6. Michalovce 22 9 3 2 8 70:61 35



7. Slovan Bratislava 22 8 3 2 9 67:72 32



8. Žilina 20 7 3 1 9 60:63 28



9. Zvolen 22 7 1 4 10 65:67 27



10. Trenčín 21 9 0 0 12 57:69 27



11. Liptovský Mikuláš 22 5 2 4 11 55:68 23



12. Nové Zámky 22 4 0 1 17 44:93 13