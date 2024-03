HC Košice vyhrali nad HC Slovan Bratislava 5:4 v druhom štvrťfinále

TEL - 2. štvrťfinále:



HC Košice - HC Slovan Bratislava 5:4 (3:2, 2:0, 0:2)



Góly:

10. Pollock (Deyl, Jääskeläinen),

11. Breton (Chovan, Šedivý),

14. Jääskeläinen (Pollock, Bartánus),

29. Jääskeläinen (Mikúš),

31. Šimun (Deyl, Jokeľ) - 18. Mahbod,

20. Findlay (Ranford, Mahbod),

58. Fominych (Ranford, Golian),

60. Ranford (Pecararo).

Rozhodovali: T. Orolin, Žák - Stanzel, Gegáň,

vylúčení: 8:9 na 2 min., navyše Mahbod (Slov.) 10 min. OT + DKZ za nešp. správanie,

presilovky: 1:2,

oslabenia: 0:0, 6287 divákov.



Košice: Riečický - Olsson, Breton, Lalonde, Deyl, Ferenc, Šedivý, Dravecký, Beluško - Bartánus, Berger, Chovan - Jääskeläinen, Pollock, Mikúš - Rogoň, Slovák, Fejes - Jokeľ, Havrila, Šimun



Slovan: Godla - Holway, Golian, Kubka, Maier, Bergman, Sersen, Beňo - Pecararo, Findlay, Poirier - Ranford, Mahbod, Takáč - Török, Preisinger, Lukošik - Fominych, Šille, Kukumberg - Dudáš



/stav série: 2:0/

Košice 19. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v 2. zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy nad HC Slovan Bratislava 5:4. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy zvýšili svoj náskok na 2:0. Tretí duel je na programe v piatok 22. marca v Bratislave.Úvod patril domácim, ktorí vstúpili do zápasu aktívne a po viacerých príležitostiach išli do vedenia v 10. minúte. Pollock zakončil samostatný únik po prihrávke Deyla, Breton následne využil medzeru v defenzíve hostí a od 14. minúty bolo 3:0, keď Pollock pripravil gól pre Jääskeläinena. Slovanisti sa však dvihli a ešte do prvej prestávky znížili na 2:3. Mahbod po úniku prvýkrát prekonal Riečického a Findlay zblízka zužitkoval presilovku o dvoch hráčov. Druhá tretina sa začala s obojstranne pozornejšími defenzívami a vyčkávaním na chybu súpera. Dočkali sa jej "," keď Jääskeläinen strelou z väčšej vzdialenosti prekvapil Godlu a krátko na to Šimun zakončil ofenzívnu akciu - 5:2. Domáci sa v tretej tretine zamerali na aktívnu defenzívu, Slovanistov dlho nepúšťali do nebezpečných pozícií. Za hostí znížil gólom v presilovke Fominych, ktorý v 58. minúte prekonal Riečického a definitívnu podobu výsledku dal šesť sekúnd pred koncom Ranford. Košičania zdolali Slovan aj v šiestom vzájomnom zápase v prebiehajúcej sezóne.