HC Košice vyhrali v zápase s HC MONACObet Banská Bystrica 2:3
Autor TASR
Košice 5. októbra (TASR) - Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica vyhrali v nedeľňajšom zápase 9. kola Tipsport ligy na ľade HC Košice 3:2. Víťazný gól strelil v 47. minúte útočník Oleksij Myklucha, ktorý si pripísal aj dve asistencie. Banskobystričania zvíťazili prvýkrát po troch prehrách a na konte majú 18 bodov. Košičania prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch a prvýkrát v sezóne nebodovali na domácom ľade.
Košičania mali od 7. minúty päťminútovú presilovku po vylúčení Faitha, no nevyužili ju a prišli o ňu dvomi vylúčeniami. Najlepší strelec „baranov“ Turnbull v 11. minúte otvoril skóre v početnej výhode. Hostia hrali organizovane, dokázali ubrániť niekoľko oslabení a v 32. minúte využili ďalšiu presilovku zásluhou Kabáča. Práve on sedel na trestnej lavici v 37. minúte, keď Lamper znížil na 1:2. V 44. minúte síce Repčík vyrovnal, no hostia získali náskok späť v 47. minúte. Turnbull získal puk po zaváhaní Košičanov, Myklucha prekonal Riečického a upravil na konečných 3:2.
Tipsport liga - 9. kolo:
HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Góly: 37. Lamper (Repčík, Šedivý), 45. Repčík (Mikúš, Petráš) - 11. Turnbull (Lucas, Myklucha), 32. Kabáč (Zigo, Myklucha), 47. Myklucha (Turnbull, Šoltés). Rozhodcovia: Žák, Štefik - Knižka, Frimmel, vylúčení: 6:4 na 2 min., navyše Faith (B. Bystr.) 5 min + DKZ za seknutie, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 3119 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý - Mikúš, Chovan, Petráš - Plochotnik, Krivošík, Repčík - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Zuščák, Kvietok
Banská Bystrica: Rabčan - Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Česánek - Turnbull, Myklucha, Faith - Kukuča, Gron, Šoltés - Valach, Zigo, Kabáč - Nauš, Ondrušek, Matoušek
