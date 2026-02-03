< sekcia Šport
HC Košice zdolali Spišskú Novú Ves
Hostia mali v prvej tretine viacero presiloviek vrátane 65-sekundovej o dvoch hráčov, no obranu Košičanov na čele s brankárom Jurčákom neprekvapili.
Autor TASR,aktualizované
Košice 3. februára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v utorňajšej dohrávke 37. kola Tipsport ligy nad HK Spišská Nová Ves 3:1. Bol to pre nich už šiesty triumf za sebou, po ktorom sú na priebežnom 3. mieste s päťbodovou stratou na Nitru. Spišiaci prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách a figurujú na 9. mieste s tesným odstupom za Zvolenom a Liptovským Mikulášom. Útočník Spišiakov Dannick Martel bodoval v 16. zápase v sérii.
Tipsport liga, dohrávka 37. kola
HC Košice - HK Spišská Nová Ves 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Góly: 50. Krivošík (Petráš, Rosandič), 52. Mikúš (Šedivý, Jellúš), 58. Mikúš (Rosandič, Petráš) - 32. Hain (Martel, Žiak). Rozhodcovia: Snášel, Štefik - Tvrdoň, Tichý, vylúčení: 7:8 na 2 min., navyše Vandas (Spišská N. Ves) 5 min. + DKZ za krošček, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 2373 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - Mikúš, Jellúš, Petráš - Lunter, Krivošík, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Liščinský, Varga, Kvietok - Zuščák
Spišská Nová Ves: Surák - Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Belluš, Barcík - Martel, Hain, Giľák - Savoie, Viedenský, Števuliak - Džugan, Will, Paloško - Stas, Vartovník, Vandas
hlasy
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Pred zápasom sme mali na zreteli dve veci. Prvou bol fakt, že Spišská Nová Ves bola v laufe. Odkedy nový tréner prevzal tím, tak hrajú dobrý hokej. Druhá vec bolo to, že sme sa museli mentálne pripraviť po zápase so Slovanom, na ktorý prišlo takmer sedemtisíc ľudí. Teraz prišlo menej a hráči sa museli namotivovať na výkon. Nebol to pekný hokej, stretli sa dva unavené tímy. Musím pochváliť náš tím za ubránené oslabenia v prvej tretine. Do tretej sme išli s tým, aby sme dali do hry charakter a pokúsili sa otočiť. Ďakujem hráčom za energiu a charakter, ktorým otočili tento zápas.“
Tomáš Mikúš, útočník, kapitán a strelec dvoch gólov HC Košice: „Sme, samozrejme, radi zo zisku troch bodov a z toho, že sa nám podarilo otočiť z 0:1. Bol to ťažký zápas a na oboch tímoch bolo cítiť, že to bol pre ne duel po ťažkom víkende. Som rád, že sme ukázali srdce a tímového ducha. Vďaka tomu sme to otočili.“
Tommi Hämäläinen, tréner HK Spišská Nová Ves: „Nemali sme zlý začiatok, no niečo tomu chýbalo. Prehrať zápas v tretej tretine, to bolí. Nemali sme odvahu a spanikárili sme v záverečnej časti hry. V prvej tretine sme mali šance, no ak chceme dávať góly, musíme byť mentálne v zápase. Vedeli sme o Košiciach, že sa dokážu zmobilizovať. Pracujú na tom, je to o nich známe a aj sa vrátili do zápasu. Klobúk dolu pred touto organizáciou, ktorá hrá iba so slovenskými hráčmi. Vieme, že je to aj otázka peňazí. Ak je dobrý tréner a dobre zvolená stratégia, tak aj takýto prístup slávi úspech.“
