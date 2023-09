HC Košice zvíťazil nad HC 19 Humennom 4:1 v 1. kole

HC Košice - HC 19 Humenné 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)



Góly: 9. Berger (Lamper, Jääskeläinen), 10. M. Lunter (Krivošík), 13. Fejes (Šimun, Zech), 56. Lamper (Berger) - 28. Handlovský (Ďakov, Kriška). Rozhodovali: Snášel, M. Novák - D. Konc ml., Šoltés, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3816 divákov.



HC Košice: Janus - Breton, Olsson, Zech, Ferenc, Šedivý, Deyl, J. Hudec - Fejes, Pollock, Bartánus - M. Lunter, M. Chovan, Krivošík - Lamper, Berger, Jääskeläinen - Šimun, Zigo, Rogoň



HC 19 Humenné: Kozel (13. Galimov) - Novota, Ďakov, Sergijenko, Meliško, Glazkov, Novický, R. Novák - Handlovský, Pavlovs, Kriška - Lapšanský, Kuru, Paršin - Borov, Linet, Vaško - Michalík, M. Krajňák, Lačný

Košice 15. septembra (TASR) - Úradujúci slovenský hokejový majster HC Košice vstúpil víťazne do novej sezóny Tipos extraligy. Vo svojom úvodnom zápase ročníka 2023/2024 zdolal na domácom ľade nováčika HC 19 Humenné 4:1. Pre hostí to bol historicky prvý duel v najvyššej slovenskej súťaži.Košičania položili základ triumfu v prvej tretine, keď v priebehu tri a pol minúty nasúkali nováčikovi tri góly. Po treťom zásahu z hokejky Huntera Fejesa v 13. minúte vystriedal Patrika Kozela v bránke hostí Stanislav Galimov. Humenčania sa dostali do tempa až v druhej časti, keď znížili zásluhou presilovkového gólu Lukáša Handlovského, viac zdramatizovať zápas sa im už však nepodarilo, naopak Patrik Lamper v 56. minúte spečatil výsledok na konečných 4:1 pre domácich.Stretnutiu predchádzal slávnostný akt, počas ktorého si hráči Košíc prevzali majstrovské prstene a pred fanúšikmi ukázali víťaznú trofej. Domáci klub za asistencie tria Michal Chovan, Marek Bartánus a Jakub Ferenc vyvesil pod strop Steel arény majstrovskú vlajku. Vedenie "" takisto odovzdalo dres s číslom 50 svojmu bývalému hráčovi Petrovi Bartošovi, ktorý 5. septembra oslávil jubilejných 50 rokov.