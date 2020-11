TIPOS EXTRALIGA: HC Košice zvíťazil nad HC Nové Zámky v 11. kole

HC Košice - HC Mikron Nové Zámky 4:3 pp a sn (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 13. Klhůfek (Mráz, Růžička), 41. Pospíšil, 59. Růžička, rozh. sam. nájazd Pospíšil - 17. Bajtek (Holovič, Okoličány), 39. Rogoň (Ondrušek), 58. Hain (Västilä, Jurík). Rozhodovali: D. Konc st., Orolin - Durmis, Šoltés, vylúčení: 8:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 2:0, bez divákov.



zostavy:



HC Košice: Sedláček — Pavlin, Baránek, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Mudrák — Chovan, Pospíšil, Jenyš — Milý, Mráz, Klhůfek — Belluš, Frič, Jokeľ — Krasničan, Havrila, Džugan



HC Mikron Nové Zámky: Lackovič — Hain, Fereta, Ligas, Västilä, Šeliga, Drtina, Mikuš, Giľák — Jurík, Seppänen, Obdržálek — Bajtek, Holovič, Okoličány — Rogoň, Ondrušek, Andrisík — Barto, Embrich, Rehák

Na snímke vľavo Bruno Mráz (HC Košice), druhý zľava Janne Seppänen a vpravo Petr Obdržálek (HC Mikron Nové Zámky) v zápase 11. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HC Mikron Nové Zámky v utorok 10. novembra 2020. Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 10. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v zápase 11. kola Tipos extraligy nad HC Mikron Nové Zámky 4:3 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Martin Pospíšil.Úvod zápasu priniesol svižný hokej a nechýbali ani gólové príležitosti. Pohybom hýrili najmä domáci, ktorí sa snažili otvoriť skóre. V 2. minúte v úniku dvoch proti jednému neskórovali Belluš a Mrázov backhendový pokus zastavila konštrukcia Lackovičovej bránky. V 13. minúte však Košičania išli do vedenia, keď Klhůfek po úniku aj so šťastím otvoril skóre - 1:1. Hostia sa postupne dostali do tempa a po pohľadnej spolupráci druhého útoku vyrovnal Bajtek - 1:1.Ani v druhej časti nebola núdza o gólové príležitosti, k čomu prispelo aj viacero vylúčení. V 23. minúte Seppänen zakončil rýchlu akciu hostí iba strelou mimo bránky a o dve minúty nedotiahol domáci Chovan krátky únik do želaného konca. Brankárovi Lackovičovi pomohla pri šanci Milého žŕdka a sľubnú šancu nepremenil ani Baránek. Domáci sa opäť trápili v presilovkách, v ich kombináciách chýbal moment prekvapenia a najmä istota v zakončení. V 39. minúte hostia využili chybu Košičanov v rozohrávke a Rogoň upravil na 1:2.Novozámčania hrali v úvode tretej tretiny presilovku, ale v nej nepostrážili Pospíšila, ktorý tiesnený Holovičom upravil na 2:2. Ďalší priebeh priniesol skôr taktickú bitku a tímy si dávali pozor na defenzívu. Hostia mali v 58. minúte 51-sekundovú presilovku o dvoch hráčov a v nej Hain dostal puk do košickej bránky. Hostia však v pokračujúcej presilovke stratili puk a Růžička tvrdou strelou upravil na 3:3.V predĺžení mali domáci presilovku, v ktorej Mráz netrafil odkrytú bránku. V samostatných nájazdoch skórovali Chovan, Pospíšil a Jurík.