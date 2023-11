HC Košice zvíťazili nad HC Slovan Bratislava 4:1 v 18. kole

TEL - 18. kolo:



HC Košice - HC Slovan Bratislava 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 16. Fejes (Breton, Bartoš), 35. Breton (Olsson), 46. Pollock (Krivošík, Jääskeläinen), 50. Krivošík (Chovan) - 41. Brown (Findlay). Rozhodovali: Žák, T. Orolin - Valo, Stanzel, vylúčení: 3:6 na 2 min., navyše Preisinger (Slov.) 5 min. + DKZ za pichnutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 8347 divákov



Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Zech, A. Bartoš, Deyl, Hudec - Jääskeläinen, Pollock, Fejes - Krivošík, Chovan, Lunter - Lamper, Šimun, Bartánus - Bačo, Havrila, Rogoň



Slovan: Coreau - Beňo, Lalonde, Golian, Romančík, Maier, Korenčík, Gachulinec - Findlay, Poirier, Brown - Takáč, Preisinger, Minárik - Ranford, Werek, Török - Žitný, Šille, Jendek

Košice 17. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HC Slovan Bratislava 4:1 v piatkovom zápase 18. kola Tipos extraligy. Dosiahli tak piate víťazstvo po sebe a zároveň zopakovali výsledok z úvodného vzájomného duelu." išli v prvej tretine do vedenia gólom Huntera Fejesa, ktorý otvoril skóre aj v predošlom vzájomnom stretnutí. V druhej tretine zvýšil ich náskok obranca Alex Breton a za stavu 2:0 mali hostia problém prekvapiť obranu Košičanov. Po 30 sekundách tretej časti sa to podarilo Chrisovi Brownovi, no na jeho zásah dokázali domáci odpovedať. Slovanisti doplatili na 5-minútové vylúčenie kapitána Preisingera, počas ktorého Pollock upravil na 3:1 a náskok domácich v 50. minúte poistil Krivošík - 4:1.Slovanisti prehrali tretí zápas po sebe a po 18 dueloch majú na konte 23 bodov.