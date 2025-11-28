< sekcia Šport
HC MONACObet Banská Bystrica prehrala v zápase so HKM Zvolen 0:4
Autor TASR
Banská Bystrica 28. novembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice nestačili v 23. kole Tipsport ligy v derby na susedný Zvolen, ktorému podľahli na svojom ľade 0:4 a zaknihovali tak štvrtú prehru za sebou. Tím spod Pustého hradu bodoval tretíkrát v rade a v tabuľke sa dostal práve pred svojho rivala, ktorého zdolal v aktuálnej sezóne po prvý raz.
Ešte pred zápasom sa domáci klub prvýkrát v histórii rozhodol uviesť do siene slávy banskobystrického hokeja prvých dvoch bývalých hráčov a manažérov Františka Javůrka a Michala Handzuša. Na štadióne slávnostne vyvesili ich dresy, Handzušov so slávnym číslom 26. V prvej tretine domáci kanonier Turnbull nepretavil do gólu najprv únik a neskôr ani trestné strieľanie. V strednom dejstve skórovali hostia v oslabení z prečíslenia Marcinekom a v polovici duelu zvýšil na 2:0 pre HKM spomedzi kruhov Jääskeläinen. Bystričania potom mali tlak i šance, najväčšiu Valach pred odkrytou bránkou, pričom mrzieť ich môžu dve nevyužité presilovky. Napokon Zvolen trestal v prvej jeho početnej výhode v 55. minúte Casselsom a v samom závere Heclom do prázdnej bránky pri power play domácich.
Tipsport liga - 23. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Góly: 22. Marcinek (Kudrna, Fairbrother), 30. Jääskeläinen (Cassels, Golian), 55. Cassels (Beňo, Jääskeläinen), 60. Hecl (Jääskeläinen). Rozhodcovia: Snášel ml., Crman – Tomáš, Tichý, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 2896 divákov.
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Zeleňák, Stránský, Michalčin – Turnbull, Myklucha, R. Faith – M. Valach, Gron, Šoltés – Kukuča, Messner, Jasenec – Tomka, Čunderlík, Matoušek
Zvolen: Kantor – Wesley, Brejčák, J. Valach, Beňo, Fairbrother, Pišoja, Golian – Lunter, Šramaty, Macek – Jääskeläinen, Cassels, Hecl – Marcinek, Fekiač, Kudrna – Csányi, T. Faith, Kukos
