HC MONACObet Banská Bystrica prehrali v zápase s HC Košice 0:2
Banská Bystrica 1. marca (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice prehrali v 52. kole Tipsport ligy na domácom ľade s Košicami 0:2 a ukončili päťzápasovú domácu sériu výhier. Hostia z východu republiky sa priblížili na treťom mieste tabuľky druhému Slovanu Bratislava na rozdiel troch bodov.
Prvá tretina patrila Košiciam. Do vedenia išli v 9. minúte, keď sa v presilovke presadil z kruhu Mário Lunter. Banskobystričan v drese oceliarov skóroval aj druhýkrát. V pätnástej minúte unikol po ľavej strane a sám pred Rabčanom nezaváhal. V ďalšej časti hostia trikrát trafili žŕdku, najprv Jellúš, po ňom v druhej časti Liščinský a v tretej Petráš.
Tipsport liga - 52. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica – HC Košice 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Góly: 9. M. Lunter (Šedivý, Repčík), 15. M. Lunter (Chovan, Ferenc). Rozhodovali: Štefik, Kocúr – Jedlička, Knižka, vylúčení na 2 min.: 1:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2236.divákov
Zostavy:
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, D. Stránský, Michalčin, Laurenčík – Turnbull, Myklucha, Šoltés – Kukuča, M. Valach, Gron – Jasenec, Dunkley, Kabáč – Buc, Ondrušek, Tomka
Košice: Riečický– Bučko, Rosandić, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš, Deyl, Mitro – Plochotník, Havrila, Rogoň – Mikúš, Krivošík, Petráš – M. Lunter, Jellúš, Chovan – Tariška, Repčík, Liščinský – T. Varga
