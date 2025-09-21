< sekcia Šport
HC MONACObet Banská Bystrica zdolala HK Duklu Trenčín 4:3
Autor TASR
Trenčín 21. septembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice pripravili Dukle Trenčín v 5. kole Tipsport ligy prvú prehru v sezóne. Na jej ľade zvíťazili 4:3 a zostávajú tak nezdolaní na čele tabuľky so 14 bodmi.
Ako prví sa v dueli presadili hostia zásluhou Cartera Turnbulla, ktorý zatiaľ v každom dueli strelil aspoň jeden gól. Dukla dokázala vyrovnať ešte v prvej tretine, keď využil presilovú hru Fín Ville Leskinen. Po 24 sekundách druhej tretiny už domáci viedli, presadil sa kanadský útočník Jordy Bellerive. Do poslednej tretiny šiel Trenčín napokon s dvojgólovým náskokom, ktorý si však neudržal a Tomáš Zigo v 55. minúte dokonal otočku „baranov“.
Tipsport liga - 5. kolo:
HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)
Góly: 10. Leskinen (Hlaváč, Bellerive), 21. Bellerive (Bezúch, Drgoň), 37. Vitolinš (Bezúch) - 4. Turnbull (Faith, Lee), 41. Galipeau (Kukuča, Šoltés), 53. Myklucha (Turnbull, Lucas), 55. Zigo (Galipeau, Lucas). Rozhodcovia: Baluška, J. Konc ml. - Hajnik, Šoltés, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 2027 divákov.
Trenčín: Hrenák - Drgoň, Hlaváč, Hatala, Mikuš, Laurenčík, Starosta, Goljer, Maruna - Josling, Bellerive, Bezúch - Leskinen, Vitolinš, Záborský - Krajč, Šiška, Lapšanský - Krajčovič, Kalis, Hudec - Maruna
B. Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, D. Stránsky – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron, Šoltés – Valach, Zigo, Kabáč – F. Dej, Ondrušek, Matoušek
