HC MV TRANSPORT Prešov prehral s HC Slovan Bratislava

TEL - dohrávka 29. kola:



HC MV TRANSPORT Prešov - HC Slovan Bratislava 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)



Góly: 40. Gerlach (Girduckis, Nauš), 50. Girduckis (Gerlach, Avcin) - 2. Ščerbak (Golian, MacKenzie), 36. Pecararo (Gachulinec, Ščerbak), 43. Kytnár (Haščák, Kallen). Rozhodovali: Konc ml., Jobbágy - Durmis, Tichý, vylúčení: 1:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1963 divákov.



Prešov: Rabčan – F. Fekiač, Giles, Nátny, Chlystov, Turan, D. Jendroľ, Lalík – Gerlach, Girduckis, Nauš – Tkáč, Salituro, Avcin – Ščurko, Klíma, Žilka – Sýkora, Šimun, K. Jendroľ



Slovan: Coreau – MacKenzie, Golian, Kallen, Maier, Gachulinec, Sersen, Šotek – Pecararo, Harris, Ščerbak – Fominych, Duke, Takáč – Török, Preisinger, Haščák - Lukošík, Kytnár, Zigo







Prešov 12. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom dohrávanom zápase 29. kola Tipos Extraligy na ľade Prešova 3:2 a upevnili si pozíciu lídra súťaže.Na čele tabuľky má úradujúci majster štvorbodový náskok pred Zvolenom, Prešov je posledný so sedembodovým mankom na Liptovský Mikuláš. Proti Slovanu prehrával 0:2, no napokon mohol poslať duel do predĺženia, ak by Max Gerlach premenil v 53. minúte trestné strieľanie.