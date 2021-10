HC Nové Zámky v 7. kole porazili HK Dukla Trenčín 4:3

HC Nové Zámky - HK Dukla Trenčín 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)



Góly: 12. Jackson (Farley, Števuliak), 20. Jackson (Farley, Števuliak), 40. Števuliak (Klempa), 55. Holenda (Mišiak, Farley) - 15. Mikyska (Lemcke), 43. Tybor (Paukovček, Kudla), 46. J. Minárik (Starosta). Rozhodovali: Fridrich, Adamec - Vyšný, Kacej, vylúčení: 7:8 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.



HC Nové Zámky: Engstrand - Hatala, Bull, Ligas, Reini, Mich. Roman, Holenda, Knižka, Šeliga - Števuliak, Jackson, Farley - Mišiak, Šiška, Klempa - Varga, Barto, Kurbatov - Ferenyi, Ondrušek, Hrabčák



Dukla Trenčín: Bowns - Lemcke, Kudla, E. Švec, Starosta, Crinon, Nemčík, Urban, Martiška - Tybor, Paukovček, Honzek - Valach, Mikyska, Rehuš - J. Minárik, J. Švec, Beták - Krajčovič, J. Haščák, Krajč

Nové Zámky 10. októbra (TASR) - Hokejisti HC Nové Zámky zdolali v nedeľnom súboji 7. kola Tipos extraligy Duklu Trenčín 4:3. Domáci síce stratili v tretej tretine dvojgólový náskok, ale v samom závere dokázali strhnúť víťazstvo na svoju stranu, v 55. minúte rozhodol o ich triumfe Matúš Holenda.V prvej tretine ukázali oba tímy vysokú efektivitu v zakončení, keď z minima šancí využili maximum. V 12. minúte poslal domácich do vedenia po rýchlom prečíslení Jackson, na jeho gól dokázala Dukla už i tri minúty zareagovať v hre 4 na 4 zásahom Mikysku. Do kabín však išli spokojnejšie Nové Zámky. Na konci úvodného dejstva im zabezpečil tesný náskok opäť Jackson, ktorý vymietol pavučinu v hornom rohu Bownsovej bránky.Druhú tretinu začali aktívnejšie hostia. V 28. min sa Tybor poľahky dostal cez brániaceho hráča, sám pred brankárom skúsil blafák na Engstranda, no ten pohotovo zasiahol. Postupne hru rozkúskovali početné vylúčenia. Trenčania nedokázali využiť presilovku o dvoch hráčov a následne domáci podobnú situáciu pretavili na tretí gól, keď vyšachovali brániacu trojicu a Števuliak poslal puk do odkrytej bránky - 3:1.Dukla nezložila zbrane a v tretej dvadsaťminútovke vrhla všetky sily do útoku. V 43. minúte znížil z dorážky Tybor a o tri a pol minúty neskôr vyrovnal na 3:3 Minárik, ktorý skóroval z otočky cez klbko hráčov. Duel gradoval a spel do zaujímavého rozuzlenia. Rozhodnutie prišlo šesť minút pred koncom. Za podrazenie putoval na trestnú lavicu J. Švec a Nové Zámky presilovku využili zásluhou Holendu, ktorý delovkou od modrej prepálil všetko, čo mu stálo v ceste. Trenčín v samom závere odvolal brankára a skúsil hrať v šestici, no vyrovnať sa mu už nepodarilo., asistent trénera HC Nové Zámky: ".", tréner Dukly Trenčín: "."