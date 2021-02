HC Nové Zámky zvíťazili nad HC‘05 Banská Bystrica vysoko 7:3

HC Mikron Nové Zámky - HC‘05 Banská Bystrica 7:3 (2:0, 0:2, 5:1)



Góly: 9. Doggett (Västilä, Števuliak), 16. Rogoň (Števuliak, Doggett), 42. Jurík (Doggett, Obdržálek), 44. Hain (Obdržálek), 45. Jurík (Seppänen, Fereta), 58. Seppänen (Obdržálek, Kiviaho), 59. Doggett (Varga, Iacobellis) - 29. Faško-Rudáš (Sukeľ, Breton), 40. Ihnačák (Faško-Rudáš, Breton), 53. Sojka (Ďatelinka). Rozhodovali: Tvrdoň, Výleta - Durmis, Orolin, vylúčení: 6:5 na 2 min, navyše: Jurík 10 min+DKZ, Števuliak 10 min, obaja za nešportové správanie - Ihnačák 5 min+DKZ za sekanie, Mlynarovič 10 min za nešportové správanie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.



HC Nové Zámky: Kiviaho - Hain, Västilä, Clarke, Roman, Fereta, Holenda, Šeliga - Varga, Iacobelis, Okoličány - Jurík, Seppänen, Obdržálek - Števuliak, Doggett, Rogoň - Majdan, Ondrušek, Andrisík - Tóth



Banská Bystrica: Belányi - Crevier, Breton, Ďatelinka, Cardwell, Bdžoch, Žiak, Ganz - Faško-Rudáš, Ihnačák, Sukeľ - D'Aoust, Mlynarovič, Sloboda - Lamper, Dvorský, Vašaš - Vyhonský, Tamáši, Kabáč - Sojka

Nové Zámky 19. februára (TASR) - Hokejisti HC Mikron Nové Zámky zvíťazili v piatkovom zápase 40. kola Tipos extraligy nad HC‘05 Banská Bystrica 7:3 a bodovali naplno druhýkrát po sebe. Naopak, "barani" nenatiahli štvorzápasovú víťaznú sériu.V Nových Zámkoch sa hralo o úvodu v dobrom tempe a útoky sa striedali pred oboma bránkami. Prvú väčšiu šancu mal Okoličány, ale Belányi si poradil aj s následnou dorážkou. Na druhej strane pohrozil Tamáši. Brankári si držali čisté konto do 9. minúty, keď ako prvý kapituloval strážca bystrickej bránky. Västilä nahodil puk na bránku a Doggett ho pohotovo dorazil do siete. Už o minútu mohol vyrovnať Sukeľ, ktorý išiel sám na Kiviaha, ale jeho bekhend nemal gólové parametre. Ďalšiu tutovku mali v 15. minúte Sojka so Slobodom, keď sa dostali za obranu domácich, no druhý menovaný veľkú šancu zahodil. Trest prišiel vzápätí, Bystričania nedokázali vyhodiť puk z pásma, prišla strela na bránku a druhá dorážka z hokejky Rogoňa skončila v sieti - 0:2.V úvode druhej časti mali oba tímy veľké gólové šance. Najprv sa Sloboda dostal na pravom kruhu za obranu, ale Kiviaha neprekonal, vzápätí neuspeli na druhej strane domáci. Belányimu prepadol puk a dobiedzajúci "býci" sa ho snažili doraziť do siete, no skôr tam bol Žiak. Bystričania potom zvládli oslabenia a hneď po ňom sa im podarilo znížiť. V 29. minúte sa strelou z pravého kruhu presadil Faško-Rudáš - 2:1. Hostia pridali, vytvorili si viacero šancí, ale Kiviaho odolával. Polminúty pred koncom tretiny sa im podarilo vyrovnať. Po akcii Faška-Rudáša sa presadil Ihnačák. Center prvého útoku však hneď na to výrazne oslabil svoj tím, keď sekol Seppänena a dostal trest do konca zápasu.Nové Zámky ponúknutú šancu využili naplno a počas päťminútovej presilovky sa dostali do vedenia 4:2. V 42. minúte sa presadil Jurík a o dve neskôr Hain prepálil od modrej všetko, čo mu stálo v ceste. Zámky sa dostali na koňa a následný tlak využili na piaty gól, po prihrávke Seppänena sa presadil Jurík. Záver zápasu poznačili časté vylúčenia a šarvátky. Bystričania sa nevzdávali a vypracovali si viacero šancí, no na Kiviahovi si vylámali zuby aj Breton s Lamperom. V 53. minúte predsa ešte zdramatizovali duel, vo vlastnom oslabení získal puk Sojka a po bekhendovej kľučke znížil na 3:5. Hostia to vyskúšali bez Belányiho už vyše tri minúty pred koncom, no v 58. minúte strelil šiesty gól do prázdnej bránky Seppänen a skóre uzavrel Doggett - 7:3.