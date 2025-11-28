< sekcia Šport
HC Prešov prehral v zápase s HK Poprad 0:4
Popradčania mali na štadióne nováčika súťaže raketový štart a už po necelých štyroch minútach viedli 2:0, keď sa presadili Lefebvre a Bjalončík.
Autor TASR
Prešov 28. novembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v 23. kole Tipsport ligy na ľade HC Prešov 4:0. O svojom triumfe rozhodli tromi gólmi v prvej tretine.
Tipsport liga - 23. kolo:
HC Prešov - HK Poprad 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Góly: 3. Lefebvre (Suchý, Výhonský), 4. Bjalončík (Cracknell, Nemčík), 12. Bjalončík (Cracknell, Sproul), 54. Török. Rozhodovali: Novák, Lesay – Pribula, Staššák, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.
Prešov: Janus – Semaňák, Hain, Nátny, MacDougall, Brejčák, Chatrnúch – Avcin, Rapuzzi, Giľák – Rockwood, Paločko, Fejes – Jokeľ, Suja, Valigura – Chalupa, Bačo, Blaško
Poprad: Belányi – Lefebvre, Sproul, Malina, Bodák, Fereta, Nemčík – Výhonský, Suchý, Török – Bjalončík, Cracknell, Calof – Nauš, Urbánek, Šotek – Majdan, Kundrik, Gabor
