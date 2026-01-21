Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Šport

HC Prešov ukončil spoluprácu s obrancom Kozákom

.
Na snímke zľava Adam Lukošík, Michal Jasenec (obaja Slovan), brankár Pavel Kantor a Lukáš Kozák (obaja Nové Zámky) počas zápasu 29. kola hokejovej Tipos extraligy HC Slovan Bratislava – HC MIKRON Nové Zámky 26. decembra 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Kozák prišiel do Prešova pred sezónou 2025/2026.

Autor TASR
Prešov 21. januára (TASR) - Vedenie extraligového hokejového klubu HC Prešov sa dohodlo na ukončení spolupráce s obrancom Lukášom Kozákom. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Kozák prišiel do Prešova pred sezónou 2025/2026. Odohral v nej 22 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal jeden gól, dve asistencie, 12 trestných minút a tri mínusové body. Posledný zápas v drese Prešova odohral 5. januára proti Spišskej Novej Vsi.

Pre skúseného obrancu bol Prešov deviate pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži.
.

Neprehliadnite

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

KOMENTÁR J. HRABKA: Hrdzavenie právneho štátu

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky