< sekcia Šport
HC Prešov ukončil spoluprácu s obrancom Kozákom
Kozák prišiel do Prešova pred sezónou 2025/2026.
Autor TASR
Prešov 21. januára (TASR) - Vedenie extraligového hokejového klubu HC Prešov sa dohodlo na ukončení spolupráce s obrancom Lukášom Kozákom. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Kozák prišiel do Prešova pred sezónou 2025/2026. Odohral v nej 22 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal jeden gól, dve asistencie, 12 trestných minút a tri mínusové body. Posledný zápas v drese Prešova odohral 5. januára proti Spišskej Novej Vsi.
Pre skúseného obrancu bol Prešov deviate pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži.
