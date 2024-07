HC Slovan Bratislava dlhuje STaRZ-u vyše 500.000 eur

Bratislava 26. júla (TASR) - Hokejový klub (HC) Slovan Bratislava dlhuje bratislavskej mestskej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta za prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu viac ako 500.000 eur. Obe strany však deklarujú snahu dospieť k dohode a vyriešeniu situácie. Vyplýva to z ich stanovísk.



Podľa STaRZ-u si hokejový klub neplní svoje záväzky od decembra 2023. Napriek tomu podľa vlastných vyjadrení umožnil všetkým družstvám klubu riadne dokončiť sezónu 2023/2024 a snaží sa hľadať mimosúdne spôsoby úhrady dlhu. Ubezpečuje, že stále má záujem dospieť k dohode. A to tak, aby sa prvý prípravný zápas plánovaný na 8. augusta konal v domovskom štadióne klubu.



"Ak je pravdou, že hokejový klub je ochotný písomne uznať dlh a zároveň začať uhrádzať svoje záväzky, STaRZ je pripravený okamžite začať so spúšťaním prevádzky ľadových plôch pre potreby všetkých družstiev klubu vrátane mládeže," ubezpečuje mestská organizácia ako správca Zimného štadióna O. Nepelu i štadióna v Dúbravke.



Hokejovému klubu vo štvrtok (25. 7.) opäť adresoval písomnú výzvu na pokračovanie v komunikácii a dialógu, avšak bez medializácie. Podľa riaditeľa STaRZ-u Ladislava Križana to vnímajú ako jediný mimosúdny spôsob riešenia situácie. "Na Zimnom štadióne Harmincova sa už robí ľad. Veríme, že dospejeme k dohode, ktorú budeme spolu s klubom verejne komunikovať a čoskoro sa začne robiť ľad aj na Zimnom štadióna O. Nepelu," uviedol v aktuálnom stanovisku pre TASR Križan.



HC Slovan Bratislava začiatkom týždňa na svojom webe informoval, že v programe prípravných zápasov pred začiatkom sezóny 2024/2025 možno nastanú zmeny a domáce zápasy proti českým extraligovým klubom naplánované na prvú polovicu augusta sa pravdepodobne odohrajú v iných slovenských mestách na západnom Slovensku. Hokejový klub to odôvodnil rokovaniami so zástupcami STaRZ-u v ostatných týždňoch.



"STaRZ podmieňuje prístup jednotlivých družstiev HC Slovan k využívaniu zimného štadióna dohodou o splatení pohľadávky," priblížil klub. Ten mal podľa vlastných vyjadrení navrhnúť okamžitú úhradu väčšej časti dlžnej sumy vo výške približne 300.000 eur, zvyšné financie by uhradil zo svojich obchodných a marketingových príjmov do začiatku sezóny. V plnej výške mali byť zároveň uhradené záväzky za občianske združenie HC Slovan mládež.



"STaRZ trval na neprijateľných podmienkach, ktorými podmieňuje začiatok prípravy ľadu na všetkých troch ľadových plochách zimného štadióna vrátane hlavnej plochy," poznamenal hokejový klub. Absencia dohody pritom podľa neho komplikuje začiatok spoločnej prípravy A mužstva, ako aj detských a mládežníckych družstiev klubu na novú sezónu v domácich podmienkach. Rovnako to komplikuje aj začiatok predaja sezónnych či zápasových vstupeniek na prípravné zápasy.



Záväzky klubu, vrátane toho za užívanie zimného štadióna, vznikli podľa HC Slovan po tom, ako sa na spolufinancovaní klubu nepodieľali menšinoví akcionári.