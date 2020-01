TL: Slovanisti zdolali Miškovec a držia si vedúce postavenie

HC Slovan Bratislava - DVTK Miškovec 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)



Góly: 26. St. Pierre (Bondra, Šedivý), 28. Sloboda (Petráš, Urbánek) - 4. Dudás (Galanisz, Ross). Rozhodovali: Müllner, Orolin - Konc ml., Durmis, vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4509 divákov.



Slovan: Brust – Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Kučný – Puliš, Zigo, Abdul – Basaraba, St. Pierre, Bondra – Kukumberg, Kytnár, Sloboda – Petráš, Urbánek, Žitný – Matoušek



Miškovec: Adorján – Dudás, Ross, Vandane, Láda, Göz, Szirányi, D. Kiss – Magosi, Galanisz, Beauvillier – Beach, Tousignant, P. Kiss – Ritó, Harrison, Farkas

Bratislava 26. januára (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava si upevnili vedúce postavenie v Tipsport Lige. V nedeľnom domácom stretnutí 44. kola zdolali maďarský DVTK Miškovec 2:1 a pred Banskou Bystricou vedú o štyri body. Obhajca titulu však disponuje dvoma zápasmi k dobru.Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa rýchlo dostali do vedenia hostia. Už vo 4. minúte zužitkoval presilovú hru Dudás. V úvodnej tretine však dominovali najmä brankári, hosťujúci Adorján sa vyznamenal pri vyloženej príležitosti Kukumberga a na opačnom konci Brust vyrazil pokus Beacha.Domáci otočili nepriaznivý stav v druhom dejstve. Najprv v 26. minúte tečoval puk do siete St. Pierre a už o dve minúty neskôr sa strelecky presadil aj Sloboda a poslal Slovan do vedenia. Napriek tomu, že Slovan hral ďalšie dve presilovky, do druhej sirény už nezvýšil svoj náskok.Nepodarilo sa mu to ani v početnej výhode na začiatku tretej tretiny, naopak, v prečíslení mohol vyrovnať Galanisz, ale Brust podržal svoje mužstvo. Tímy nevyužili ďalšie presilovky a Miškovcu sa krátil čas, pokiaľ chcel niečo urobiť s výsledkom. V 58. minúte si vzal oddychový čas a o minútu neskôr odštartoval po zakázanom uvoľnení domácich aj power play. V úplnom závere vypadol Brustovi puk z lapačky, no zastúpili ho spoluhráči a zahnali nebezpečenstvo.tréner Slovana:tréner Miškovca: "strelec víťazného gólu Slovana: "