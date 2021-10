HC Slovan Bratislava zvíťazil tesne nad Liptovským Mikulášom 4:3

HC Slovan Bratislava - MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)



Góly: 5. Fominych (Takáč), 21. Jääskeläinen (Takáč, Harris), 56. Fominych (Sersen, Gachulinec), 60. Rapuzzi (Jääskeläinen, Valach) - 26. Varttinen (Obdržálek, Hovorka), 39. Uhrík, 41. Paločko (Šepelev, Kriška). Rozhodovali: Žák, Moller – Jedlička, Junek, vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 2024 divákov.



Slovan Bratislava: Gudlevskis – MacKenzie, Golian, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Krakovský, Beňo – Fominych, Harris, Takáč – Jääskeläinen, Rapuzzi, Zigo – Urbánek, Preisinger, Sukeľ - Kundrík, Kytnár, Lukošík



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Vošvrda – Ventelä, Varttinen, Mezovský, Šepelev, Ilenčík, Kurali, Droppa – Paločko, Hovorka, Obdržálek – Michalík, Walega, Jurík – Kriška, Uhrík, Čuvilov – Haluška, Petráš, Kalousek - Dunčko

Bratislava 10. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 7. kola Tipos extraligy nad MHk 32 Liptovský Mikuláš tesne 4:3. O ich triumfe rozhodol 23 sekúnd pred konom William Charles Rapuzzi. "Belasí" poskočili na 2. miesto tabuľky, na konte majú 15 bodov, rovnako ako tretie Michalovce, a o jeden zaostávajú za vedúcou Nitrou. Liptáci sú so siedmimi bodmi na 10. mieste tabuľky.Slovan mal v úvodnej tretine prevahu a už v 5. minúte sa ujal vedenia. Liptáci nedostali puk zo svojej tretiny a v skrumáži pred Vošvrdom sa presadil Fominych. Hostia sa len ťažko dostávali cez obranné rady domácich a tak mal Gudlevskis málo práce. V 14. minúte mohli ísť "belasí" do dvojgólového vedenia, ale Vošvrda si poradil s pokusom Rapuzziho, ktorý sa pred ním ocitol sám. Mikuláš sa výraznejšie nepresadil ani počas presilovky, zvýšiť náskok domácich mohol v početnej výhode MacKenzie a po ňom z dorážky aj Jääskeläinen, no neuspeli.Slovan odštartoval druhé dejstvo dohrávanou presilovkou o dvoch hráčov a dokázal ju premeniť už po 22 sekundách. Takáč prihral spoza bránky Jääskeläinenovi a ten prestrelil Vošvrdu - 2:0. Následne si zahral proti štyrom aj Mikuláš. Výhodu síce nevyužil, no 26. minúte sa jeho hráči dostali do prečíslenia a obranca Varttinen strelil kontaktný gól. Mikuláš si v druhej polovici tretiny zahral dve približne minútové presilovky o dvoch hráčov, ale vyrovnal paradoxne až pri vlastnom oslabení. V 39. minúte Gudlevskis vykorčuľoval z bránky, snažil sa rozohrať o zadní mantinel, no neodhadol odraz, puk získal Uhrík, ktorý obkorčuľoval bránku a zasunul ho do odkrytej časti - 2:2. Domáci brankár sa hodil, ale gólu už nezabránil.V úvode tretej časti napodobnili hostia a domácich a hneď v prvej minúte využili dohrávanú presilovku. Šepelev vypálil od modrej a jeho strelu tečoval za Gudlevskisa Paločko. Hosťom sa tak podaril obrat z 0:2 na 3:2. Slovan sa v ďalších minútach úporne snažil o vyrovnanie, vypracoval si niekoľko šancí, no Vošvrda odolával. Necelých päť minút pred koncom riadneho času však kapituloval. Druhý gól v zápase strelil Fominych, ktorý sa presadil z dorážky po Sersenovej strele - 3:3. Záver dramatického stretnutia zvládli lepšie domáci, o ich triumfe rozhodol v 23 sekúnd pred koncom Rapuzzi, ktorému prihral medzi kruhy Jääskeläinen. Liptáci to v posledných sekundách skúsili bez brankára, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.