HC Slovan Bratislava nezdolal HK Dukla Ingema Michalovce v 2. kole

2. kolo Tipos extraligy:



HC Slovan Bratislava - HK Dukla Ingema Michalovce 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)



Góly: 27. Egle (Bakoš, Takáč), 34. Dudáš (Acolatse, Lukošik), 59. Murphy (Takáč) - 25. Meliško, 26. Rönni (Bodák, Michnáč), 32. Solenský (Fominych), 44. Vašaš (Kabáč, Solenský). Rozhodcovia: J. Konc ml., Novák - Durmis, Hercog, vylúčení: 5:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3414 divákov.



Slovan: Godla - Acolatse, Bačik, Kubka, Golian, Maier, Sersen, Královič - Pecararo, Hoelscher, Murphy - Bakoš, Egle, Takáč - Puliš, Bjalončík, Šille - Dudáš, Preisinger, Lukošik - Kukumberg



Michalovce: Junca - Drgoň, Meliško, Bodák, Slováček, Marcinko, Cibák, Pišoja - Daugavinš, Pu, Krastenbergs - Svitana, Johnson, Fominych - Michnáč, Rönni, Gabriel - Kabáč, Solenský, Vašaš

Bratislava 22. septembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce si pripísali prvé víťazstvo v 32. ročníku najvyššej slovenskej súťaže. V nedeľňajšom zápase 2. kola Tipos extraligy triumfovali na štadióne HC Slovan Bratislava tesne 4:3. Dukla tak zdolalaaj v šiestom stretnutí v sérii.Domáci si v úvode zahrali dve presilovky, druhú skrátenú, no nevyužili ich. Diváci na gól čakali až do 25. minúty, no potom sa s nimi roztrhlo vrece a v priebehu deviatich minút ich padlo až päť. Ako prví udreli hostia, ktorí sa po zásahoch Meliška a Rönniho v priebehu 26 sekúnd dostali do trháku. Vzápätí však znížil po peknej kombinácii Egle a po ňom takmer vyrovnal Pecararo. Michalovčanom vrátil dvojgólové vedenie v 32. minúte z dorážky Solenský, ale opäť prišiel kontaktný zásah domácich. Dudáš si našiel odrazený puk po strele Acolatseho a dostal ho do siete. Tréneri hostí si zobrali challenge na postavenie hráča v bránkovisku, ale neuspeli a tak hrali v oslabení.Slovan presilovku nevyužil, naopak Michalovce v úvode tretej tretiny áno po šikovnom teči Vašaša a viedli 4:2. V ďalšom priebehu si dvojgólový náskok strážili a až na jednu šancu Pecarara domácich k obratu nepustili.svitla šanca 3:37 minúty pred koncom, keď išiel na trestnú Krastenbergs, po time oute odvolali Godlu a hrali 6 na 4. Presilovka im nevyšla, ale tesne po nej pri hre 6 na 5 znížil Murphy. Vzápätí však išiel zbytočne na trestnú Bačik a Michalovce už záver zvládli.