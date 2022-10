HC Slovan Bratislava prehral s HC Košice

Tipos extraliga - 13. kolo:



HC Slovan Bratislava - HC Košice 1:2 pp (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)



Góly: 8. Maier (Pecararo, Harris) - 14. Ferenc (Lamper), 64. Chovan (Jääskeläinen). Rozhodovali: Orolin, J. Konc ml. - Durmis, Knižka, vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 5032 divákov.



Slovan: Coreau - Valach, Maier, MacKenzie, Golian, Sersen, Gachulinec, Beňo - Fominykh, Gennaro, Haščák - Pecararo, Harris, Takáč - Lukošik, Minárik, Zigo - Šotek, Kytnár, Matoušek



Košice: Riečický - Olsson, Deyl, Šedivý, Southorn, Ferenc, Novota, Bartoš - Leskinen, Campbell, Jääskeläinen - Bartánus, Chovan, Tybor - Lamper, Slovák, Rogoň - Jokeľ, Linet, Havrila





Bratislava 28. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice triumfovali v derby na ľade Slovana Bratislava 2:1 po predĺžení. Piatkový duel 13. kola Tipos extraligy rozhodol v 64. minúte v presilovke Michal Chovan. "Belasí" po prehre prišli o prvé miesto tabuľke, na ktoré sa dostali Nové Zámky, tie však odohrali o zápas viac. Košice poskočili na 8. miesto.Úvod patril Košičanom, ktorí si vytvorili niekoľko gólových šancí, ale nedokázali ich premeniť aj vďaka dobrým zákrokom Jareda Coreaua. Potom sa potvrdilo pravidlo nedáš - dostaneš a v 8. minúte išli do vedenia domáci. Patrik Maier vypálil z ľavého mantinelu a puk išiel od žŕdky do siete. Košičania boli aj ďalej aktívnejší a Coreaua sa im podarilo zlomiť v 14. minúte, keď sa presadil Jakub Ferenc. V závere tretiny nevyužili hostia minútovú presilovku o dvoch hráčov. V druhom dejstve tempo upadlo a päťtisícová kulisa veľa šancí nevedela. V 30. minúte išiel sám na brankára Oliver Jokeľ, ale hostí do vedenia neposlal. V treťom dejstve zatlačil Slovan, no dve veľké šance zmaril brankár Dominik Riečický. V 50. minúte opečiatkoval Radoslav Tybor žŕdku a päť minúte pred koncom nevyužil Ville Leskinen samostatný únik. Duel tak dospel do predĺženia. Necelé dve minúty pred jeho koncom išiel na trestnú Matthew MacKenzie a v presilovke rozhodol Michal Chovan.