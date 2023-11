HC Slovan Bratislava sa dohodol na ukončení spolupráce so Scheidom

Bratislava 14. novembra (TASR) - Hokejový klub Slovan Bratislava sa dohodol s americkým obrancom Ianom Scheidom na predčasnom ukončení kontraktu.



Dvadsaťosemročný bek prišiel pred sezónou z nemeckej DEL ako ofenzívne ladený obranca, ktorý mal nahradiť Matta MacKenzieho. Nastúpil na 15 zápasov, v ktorých si pripísal štyri asistencie. "Ianovi ďakujeme za odvedené služby a v ďalšej kariére želáme len to najlepšie. Podľa dostupných informácií by sa mal vrátiť do nemeckej DEL," napísal klub na sociálnych sieťach.