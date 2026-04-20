HC Slovan Bratislava zdolal HK Nitru 7:2 v 2. finále
Nitra 20. apríla (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava triumfovali v pondelkovom druhom stretnutí finále play off Tipsport ligy na ľade Nitry 7:2. „Belasí“ pod Zoborom vyrovnali stav série hranej na štyri víťazné zápasy na 1:1. Finále bude pokračovať dvojzápasom na ľade Slovana, tretí duel je na programe vo štvrtok 23. apríla od 18.30 h a štvrtý sa uskutoční v rovnakom čase o deň neskôr.
Psychologické hry sa začali pod Zoborom už na predzápasovej rozcvičke. Oba tímy sa zišli v plných počtoch na stredovej čiare a nechýbalo veľa, aby prišlo k bitke. Nitrania si zahrali v úvodnej desaťminútovke dve presilové hry, no bez gólového efektu. Hostia oproti prvému duelu zmenili taktický prístup, boli pozornejší v defenzíve a mimoriadne efektívni v koncovke. Prvú tretinu vyhrali „belasí“ 3:0 po presných zásahoch Samuela Takáča, Dominika Jendeka a Jonáša Petereka. Do prostrednej časti sa postavil do nitrianskej bránky Šikhabudtin Gadžiev namiesto Dylana Fergusona, čo dodalo domácim impulz. Nitrania vyleteli na súpera a už po 17 sekundách skóroval Samuel Buček. Rovnaký hráč mal na hokejke ďalší gól, ale jeho strela skončila na žrdi. Dôležitý zákrok predviedol v 29. minúte hosťujúci obranca Patrik Bačik, ktorý zobral v bránkovisku čistý gól Robbymu Jacksonovi. Nitra tlačila, za 20 minút vyslala do priestoru bránky až 24 striel, avšak opäť rozhodovala efektivita.
Slovan dostal štvorminútovú presilovku, v ktorej skóroval dvakrát a odskočil na rozdiel štyroch gólov po zásahoch Liama Pecarara a Róberta Vargu. Šancu ešte niečo urobiť s výsledkom dal Nitre jej kapitán Tomáš Hrnka, ktorý znížil na 2:5 v záverečnej minúte 2. tretiny. To však už bolo príliš veľké sústo pre „corgoňov“ a triumf Slovana poistili Takáč a Tomáš Královič.
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Bol to ako zrkadlový zápas s vymenenými rolami. Slovan bol lepší, zvíťazil. My sme hlavne prvú tretinu nevstúpili do zápasu nijak, ani emočne, ani výkonom. Táto časť bola pre nás zlá, skončila sa 3:0 pre Slovan. Možno v druhej sme mali šance dotiahnuť sa na gól alebo vyrovnať, ale to sa nepodarilo. Súper odskakoval a ako sme zápas začali, tak sa to s nami potom aj viezlo.“
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Včera sme nepodali dobrý výkon, dnes dali chalani odpoveď. Výborne zareagovali, robili veci, ktoré mali a výsledok bol pozitívny. Sme radi za jeden bod z Nitry, ale určite vieme, že to bol len druhý zápas a čaká nás ešte veľa práce.“
Tipsport liga - play off
finále - 2. zápas:
HK Nitra - HC Slovan Bratislava 2:7 (0:3, 2:2, 0:2)
Góly: 21. Buček (Paulovič, Krištof), 40. Hrnka (Lawrence, Chrenko) – 13. Takáč (Elson, Pecararo), 15. Jendek (Petriska, O'Connor), 20. Peterek (Turan, Šimun), 35. Pecararo (Dmowski, O'Connor), 36. Varga (Šimun, Elson), 49. Takáč, 60. Královič (Turan, Petriska). Rozhodcovia: Štefik, Jobbágy – Knižka, Gegáň, vylúčení: 7:9 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:1, 3600 divákov (vypredané).
Nitra: Ferguson (21. Gadžiev) – Osburn, Carmichael, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman – Paulovič, Krištof, Buček – Jackson, Lawrence, Passolt – Lacka, Čederle, Okoličány – Hrnka, Chrenko, Turanský - Kováč
Slovan: Kiviaho – Královič, O'Connor, Acolatse, Bačik, Turan, Maier, Ličko, Fabuš – Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Jendek, Solenský – Bondra, Peterek, Šimun
/stav série: 1:1/
