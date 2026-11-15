< sekcia Šport
HC Slovan Bratislava zvíťazil nad HK Spišská Nová Ves 4:1
Zverenci Brada Tappera rozhodli o svojom víťazstve v druhej tretine, v nej v rozmedzí 126 sekúnd skórovali Ján Petriska a po ňom aj Liam Pecararo.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľnom zápase 19. kola Tipsport ligy nad HK Spišská Nová Ves 4:1. Pre „belasých“ je to druhé domáce víťazstvo po sebe, v tabuľke strácajú na vedúcu Žilinu jeden bod.
Zverenci Brada Tappera rozhodli o svojom víťazstve v druhej tretine, v nej v rozmedzí 126 sekúnd skórovali Ján Petriska a po ňom aj Liam Pecararo. V tretej ešte poistil víťazstvo Michal Beňo.
Zverenci Brada Tappera rozhodli o svojom víťazstve v druhej tretine, v nej v rozmedzí 126 sekúnd skórovali Ján Petriska a po ňom aj Liam Pecararo. V tretej ešte poistil víťazstvo Michal Beňo.
19. kolo Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HK Spišská Nová Ves 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 15. O'Connor (Buček, Bačik), 36. Petriska (Kašlík), 38. Pecararo (Dmowski, Bačik), 43. Beňo (Korczak, Pecararo) – 8. Džugan (Mack, Martel). Rozhodcovia: Crman, Hronský – Bezák, Vystavil, vylúčení: 5:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 5598 divákov.
Slovan: Rybár – O'Connor, Bačik, Beňo, Zeleňák, Turan, Fabuš – Pecararo, Korczak, Dmowski – Bakoš, Peterek, Buček – Lukošik, Marcinko, Takáč – Petriska, Cedzo, Kašlík
Spišská Nová Ves: Outhouse – Martin, Romaňák, Mack, Žiak, Groch, Húževka, Stas, Pišoja – Džugan, Martel, Hodas – Jääskeläinen, Šramaty, Kubat – Kupčo, Cormier, Frankovič – Skaloš, Lapšanský, Števuliak
HC Slovan Bratislava – HK Spišská Nová Ves 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 15. O'Connor (Buček, Bačik), 36. Petriska (Kašlík), 38. Pecararo (Dmowski, Bačik), 43. Beňo (Korczak, Pecararo) – 8. Džugan (Mack, Martel). Rozhodcovia: Crman, Hronský – Bezák, Vystavil, vylúčení: 5:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 5598 divákov.
Slovan: Rybár – O'Connor, Bačik, Beňo, Zeleňák, Turan, Fabuš – Pecararo, Korczak, Dmowski – Bakoš, Peterek, Buček – Lukošik, Marcinko, Takáč – Petriska, Cedzo, Kašlík
Spišská Nová Ves: Outhouse – Martin, Romaňák, Mack, Žiak, Groch, Húževka, Stas, Pišoja – Džugan, Martel, Hodas – Jääskeläinen, Šramaty, Kubat – Kupčo, Cormier, Frankovič – Skaloš, Lapšanský, Števuliak
HC '05 Banská Bystrica - Vlci Žilina 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Góly: 34. Macák (Koyš, Galamboš), 58. Mucha (Petráš, Miller), 59. Harris (Vašaš, Miller). Rozhodcovia: Krajčík, Štefik - Durmis, Tichý, vylúčení na dve min: 4:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2279 divákov.
Bystrica: Buitenhuis - Michalčin, Česánek, Drugge, Fereta, Kubka, Žabka, Kadyrov - Jendek, Valach, Faith - Loshing, Gašo, Šoltés - Varga, Gron, Paučík - Kabáč, Zigo, Matoušek - Plančár
Žilina: Košarišťan - Gajdoš, Miller, Gachulinec, Čajkovský, Diakov, Korenčík - Mucha, Walega, Petráš - Macák, Harris, Repčík - Vašaš, Galamboš, Koyš - Juščák, Dej, Výhonský
Góly: 34. Macák (Koyš, Galamboš), 58. Mucha (Petráš, Miller), 59. Harris (Vašaš, Miller). Rozhodcovia: Krajčík, Štefik - Durmis, Tichý, vylúčení na dve min: 4:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2279 divákov.
Bystrica: Buitenhuis - Michalčin, Česánek, Drugge, Fereta, Kubka, Žabka, Kadyrov - Jendek, Valach, Faith - Loshing, Gašo, Šoltés - Varga, Gron, Paučík - Kabáč, Zigo, Matoušek - Plančár
Žilina: Košarišťan - Gajdoš, Miller, Gachulinec, Čajkovský, Diakov, Korenčík - Mucha, Walega, Petráš - Macák, Harris, Repčík - Vašaš, Galamboš, Koyš - Juščák, Dej, Výhonský
HK Dukla Michalovce – HC Košice 4:5 (1:0, 2:3, 1:2)
Góly: 11. Fominych (Solenský, Boucher), 21. Šmída (Safaralejev), 36. Šmída (Fominych, Stripai), 50. Fominych (Welsh) – 22. Havrila (Eperješi), 24. T. Mikúš (Jellúš, Dachnovskyj), 33. T. Mikúš (Jellúš), 42. Bíreš (Šedivý, Jellúš), 57. Bučko (Dachnovskyj). Rozhodovali: Snášel ml., Rojík – Stanzel, Tvrdoň, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 1:0, 1892 divákov.
Michalovce: Glosár – Welsh, Rees, Meliško, Zekucia, Hraško, Stripai, Tóth – Virtanen, Kohút, Edmonds – Fominych, Solenský, Boucher – Safaralejev, Šmída, Kišš – Hrabčák, Kytnár, Stahoň
Košice: Jurčák – Dachnovskyj, Bučko, Deyl, Šedivý, Marek Hudec, Eperješi – T. Mikúš, Jellúš, Bíreš – Eliaš, J. Baláž, Panasenko – Rogoň, Havrila, Lamper – Kiss, T. Varga, Timko
Góly: 11. Fominych (Solenský, Boucher), 21. Šmída (Safaralejev), 36. Šmída (Fominych, Stripai), 50. Fominych (Welsh) – 22. Havrila (Eperješi), 24. T. Mikúš (Jellúš, Dachnovskyj), 33. T. Mikúš (Jellúš), 42. Bíreš (Šedivý, Jellúš), 57. Bučko (Dachnovskyj). Rozhodovali: Snášel ml., Rojík – Stanzel, Tvrdoň, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 1:0, 1892 divákov.
Michalovce: Glosár – Welsh, Rees, Meliško, Zekucia, Hraško, Stripai, Tóth – Virtanen, Kohút, Edmonds – Fominych, Solenský, Boucher – Safaralejev, Šmída, Kišš – Hrabčák, Kytnár, Stahoň
Košice: Jurčák – Dachnovskyj, Bučko, Deyl, Šedivý, Marek Hudec, Eperješi – T. Mikúš, Jellúš, Bíreš – Eliaš, J. Baláž, Panasenko – Rogoň, Havrila, Lamper – Kiss, T. Varga, Timko