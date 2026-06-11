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HC Slovan pokračuje s rovnakým realizačným tímom na čele s Tapperom
Skupina hráčov už v týchto dňoch naberá silu pod dohľadom kondičného trénera Jána Kovačiča. Videoanalýzu bude mať naďalej na starosti Pavol Rybár.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava sa bude aj v novej sezóne 2026/27 spoliehať na rovnaký realizačný tím pod vedením Kanaďana Brada Tappera. Štyridsaťosemročný hlavný tréner bude spolupracovať s asistentmi Tomášom Surovým a Michalom Dostálom, ako aj s trénerom brankárov Dominikom Gurišom. „Belasí“ o tom informovali na svojom oficiálnom webe.
Skupina hráčov už v týchto dňoch naberá silu pod dohľadom kondičného trénera Jána Kovačiča. Videoanalýzu bude mať naďalej na starosti Pavol Rybár. Pri mužstve bude pôsobiť aj skills tréner Peter Bohunický. Tapper sa vráti do Bratislavy z rodného Toronta už v závere júna. Všetci hráči sa zídu v kabíne pred začiatkom hlavnej fázy letnej prípravy 29. júla.
Slovan bude veriť osvedčenému konceptu z vlaňajška a po úvodnom týždni prípravy v domácich podmienkach, absolvuje týždenné sústredenie vo Vysokých Tatrách. Hlavný stan si rozloží na Štrbskom Plese. V závere sústredenia čaká Slovanistov prvý prípravný zápas na ľade vicemajstra českej extraligy HC Oceláři Třinec.
Celkom odohrá úradujúci slovenský vicemajster v príprave sedem zápasov proti tímom z českej najvyššej súťaže a nadnárodnej ligy ICEHL. Dva zápasy proti Komete Brno a Mladej Boleslavi odohrá Slovan na domácom ľade.
Skupina hráčov už v týchto dňoch naberá silu pod dohľadom kondičného trénera Jána Kovačiča. Videoanalýzu bude mať naďalej na starosti Pavol Rybár. Pri mužstve bude pôsobiť aj skills tréner Peter Bohunický. Tapper sa vráti do Bratislavy z rodného Toronta už v závere júna. Všetci hráči sa zídu v kabíne pred začiatkom hlavnej fázy letnej prípravy 29. júla.
Slovan bude veriť osvedčenému konceptu z vlaňajška a po úvodnom týždni prípravy v domácich podmienkach, absolvuje týždenné sústredenie vo Vysokých Tatrách. Hlavný stan si rozloží na Štrbskom Plese. V závere sústredenia čaká Slovanistov prvý prípravný zápas na ľade vicemajstra českej extraligy HC Oceláři Třinec.
Celkom odohrá úradujúci slovenský vicemajster v príprave sedem zápasov proti tímom z českej najvyššej súťaže a nadnárodnej ligy ICEHL. Dva zápasy proti Komete Brno a Mladej Boleslavi odohrá Slovan na domácom ľade.