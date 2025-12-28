< sekcia Šport
HC Slovan zdolal na domácom ľade hráčov HKM Zvolen 6:2
Slovanisti si v prvej tretine vybudovali dvojgólový náskok zásluhou Róberta Vargu a Liama Pecarara.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 28. decembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v treťom zápase Tipsport ligy za sebou a potvrdili pozíciu lídra tabuľky. V nedeľnom stretnutí 33. kola zdolali na domácom ľade hráčov HKM Zvolen 6:2. „Bryndziari“ prehrali štvrtý z ostatných piatich duelov a klesli na 10. miesto.
Slovanisti si v prvej tretine vybudovali dvojgólový náskok zásluhou Róberta Vargu a Liama Pecarara. V prostrednom dejstve hostia dvoma zásahmi Mareka Hecla vyrovnali, no domáci krátko na to opäť viedli, keď sa presadil Samuel Takáč. Záverečná tretina patrila opäť „belasým“ a po góloch Ryana Dmowského, Pecarara a Takáča zvíťazili jasne 6:2.
Tipsport liga - 33. kolo:
HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)
Góly: 3. Varga (Maier, Takáč), 10. Pecararo (Dmowski, Elson), 36. Takáč (Pecararo), 44. Dmowski (Pecararo, Královič), 55. Pecararo (Dmowski, Maier), 57. Takáč (Marcinko, Varga) - 29. Hecl (Zuzin, Beňo), 34. Hecl (Zuzin, Marcinek). Rozhodovali: J. Konc, Krajčík - Jurčiak, Tichý, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 6077 divákov.
Slovan: Andrisík - Acolatse, Bačik, Královič, Zeleňák, Brincko, Maier, Ličko - Varga, Marcinko, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Bondra, Peterek, Šimun - Petriska, Solenský, Jendek
Zvolen: Kantor - Brejčák, Beňo, Pišoja, Fairbrother, Kowalczyk, Golian, Kobolka, Pristach - Hecl, Zuzin, Marcinek - Laferriere-Mailfait, Cassels, Jääskeläinen - Macek, Šramaty, Kudrna - Faith, Fekiač, Matula
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Michal Dostál, asistent trénera Slovana: „Vôbec to nebol ľahký zápas. Z našej strany bol veľmi dobrý vstup, tá prvá tretina bola podľa plánu. V druhej mal súper prevahu, my sme tam upustili z hry, na ktorej chceme stavať. V tých momentoch nás podržal Andrisík. V tretej tretine to bola hra, ktorú chceme predvádzať. Rýchle protiútoky, dobré zakončenia, zapojenie obrancov do útočnej fázy. Potom sme odskočili a oslavovali sme víťazstvo, po ktorom sme túžili.“
Garip Saliji, dočasný tréner Zvolena: „Slovan sa rýchlo ujal vedenia, dokonca v oslabení. My sme sa vrátili do hry v druhej tretine, ktorú sme mali veľmi dobrú a Slovan sme dostávali pod tlak. Vyrovnali sme na 2:2, výborne hral prvý útok vedený Zuzinom a Heclom. Mali sme momentum na svojej strane. Potom sme urobili chybu, na modrej čiare prepad, Slovan využil akciu dvoch na jedného. Na začiatku tretej tretiny dal Slovan rýchly gól a potom už si to ukontroloval. Možno ak by sme dali ešte jeden gól, tak sa chytíme, ale Slovan nám dal góly zo štyroch protiútokov a vyškolil nás z efektivity.“
