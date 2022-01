Zvolen porazil Banskú Bystricu 0:1, o víťazstve rozhodol Puliš

HC´05 Banská Bystrica – HKM Zvolen 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)



Gól: 22. Puliš (Zuzin, Viedenský). Rozhodovali: Snášel ml., Hronský - Šoltés, Synek, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Banská Bystrica: Weninger – Kostromitin, Bačík, Björkung, Španko, Crevier-Morin, Boldižár – Galbavý, Berger, G. Gabor – Výhonský, Tamáši, Kabáč – Ščerbak, Bubela, Michaud – Rákoš, Sojka, Melcher – K. Jendroľ



Zvolen: Trenčan (25. – 27. Martin Halama) – Kotvan, Hain, Roy, Hraško, Kubka, Meliško, Roy – Osterberg, Krieger, Leskinen – Puliš, Viedenský, Zuzin – Jedlička, J. Mikúš, Stupka – Török, Saracino, Csányi

Na snímke zľava Jérémy Roy (Zvolen) a Chase Berger (Banská Bystrica) v zápase 50. kola Tipos extraligy v hokeji HC 05 Banská Bystrica - HKM Zvolen v Banskej Bystrici 9. januára 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 9. januára (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen vyhrali v nedeľnom pohronskom derby na ľade HC´05 Banská Bystrica 1:0. O triumfe majstra v 50. kole Tipos extraligy rozhodol gól Radovana Puliša z 22. minúty.Prvú šancu zápasu mali Zvolenčania už v 1. minúte, ale Puliš sa zoči-voči Weningerovi nepresadil. Potom prevzali opraty zápasu do rúk Banskobystričania, vytvorili si niekoľko dobrých príležitostí, no Trenčana, ktorý nahradil zraneného Rahma, nepokorili. Pokúšali sa o to postupne Björkung, Berger i Kostromitin. V 6. min sa pekne uvoľnil na ľavej strane Michaud, no namieril len do žŕdky. Úspešné nebolo neskôr ani prečíslenie dvoch na jedného s koncovkou Melchera. Domáci nevyužili ani presilovku, v nej mohol mať gólové parametre iba bekhend Bergera z medzikružia. V 16. minúte sa Michaud natlačil až pred bránku, na Trenčana však nevyzrel. Hostia mali dobrú možnosť až necelú minútu pred prestávkou, Mikúš to vyskúšal spomedzi kruhov, Weninger bol pozorný.V druhej tretine Zvolen zvýšil aktivitu a dôraz v predbránkovom priestore, vďaka čomu išiel do vedenia. Strela Zuzina sa síce ešte neujala, ale dorážka Puliša mala presné parametre – 0:1. Ďalšie dve možnosti mal zblízka Jedlička, na opačnej strane mohol uspieť Sčerbak, keď sa natlačil pred Halamu, ktorý na dve minúty dobre zastúpil Trenčana. Majster hral potom tri presilovky, dokonca takmer 30 sekúnd v piatich proti trom, ale skóre do druhej prestávky už nenavýšil.Tretia tretina bola herne vyrovnaná, do šancí sa však dostávali oba tímy sporadicky. Bystričanom sa naskytli dve presilovky, z toho 18 sekúnd o dvoch hráčov, ale vyrovnávajúci zásah nepridali, nemali prakticky ani z čoho. Až v 55. minúte sa do dvoch príležitostí dostal hosťujúci Mikúš, ale zblízka Weningera neprekonal. V závere vrhli domáci hokejisti všetky sily do útoku, hrali vabank bez brankára, no vyrovnať nedokázali.Hokejisti Zvolena nastúpili na prvý súťažný zápas v novom roku po takmer desiatich dňoch pauzy a to hneď v derby proti Banskej Bystrici. Majster však v nedeľnom dueli 50. kola Tipos extraligy nedal taktickou hrou domácemu rivalovi šancu. Aj s brankárom Adamom Trenčanom, ktorý nahradil zraneného Robina Rahma, neinkasoval pod Urpínom a tešil sa z tesnej výhry 1:0."Rozbeh do tohto zápasu nebol z našej strany taký, ako sme si predstavovali. Zohralo v tom rolu i to, že naposledy sme hrali 30. decembra. Postupom času sa náš výkon zlepšoval. Druhá a tretia tretina už bola z našej strany dobrá. Vytvorili sme si šance, len škoda, že nám tam nepadlo viac gólov. Zahrali sme dobre aj presilovky, mali sme početnosť streľby, len sme sa v nich nepresadili. Dôležité však bolo, že sme ubránili aj oslabenia. Celkovo je to pre nás dôležité víťazstvo," netajil na pozápasovom brífingu spokojnosť tréner Zvolena Peter Oremus.Banskobystričania boli v zápasovom rytme, avšak po troch dueloch, v ktorých bodovali, prehrali v piatok prekvapujúco na ľade posledného Liptovského Mikuláša. Do bránky preto putoval Kanaďan Evan Weninger. Ten na Liptove "baranom" chýbal. V nedeľnom derby odviedol dobrú robotu, inkasoval iba jeden gól, no jeho spoluhráči sa vpredu nepresadili."Weninger dnes opäť ukázal, prečo sme ho do Banskej Bystrice brali. Ukázal to nielen dnes, ale aj v predchádzajúcich zápasoch. Sme radi, že ho tu máme," prízvukoval tréner Banskej Bystrice Ivan Droppa, ktorého mrzela najmä neúspešná koncovka svojich zverencov: "Bez gólu nemôžeme vyhrať. Aj keď sme sa dostali do šancí, tak nám chýbal pokoj a rozvaha v zakončení. Jednoznačne musíme zlepšiť presilovky. Mali sme ich štyri, z toho krátko aj v piatich proti trom, no vypracovali sme si prakticky iba jednu šancu. Tam vidím veľký priestor na zlepšenie. Inak sa mužstvu v nasadení a prístupe nedá nič vytknúť. Hralo celých 60 minút. Bolo to diametrálne odlišné, než v Liptovskom Mikuláši, kde sme prvých päť minút zaspali a potom sa to s nami viezlo. Jediné, čo môžem hráčom vytknúť, je, že nedali ani jeden gól."