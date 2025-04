Healy je víťazom piatej etapy Okolo Baskicka, na čele naďalej Almeida

Výsledky 5. etapy Okolo Baskicka (Ordua - Gernika-Lumo, 172 km):



1. Ben Healy (Ír./EF Education - EasyPost) 3:55:57 h, 2. Axel Laurance (Fr./INEOS Grenadiers) + 1:47 min, 3. Simone Velasco (Tal./XDS Astana Team), 4. Alex Aranburu (Šp./Cofidis), 5. Romain Grégoire (Fr./Groupama - FDJ), 6. Maxim van Gils (Belg./Red Bull - Bora) všetci + 1:48







celkové poradie:



1. Joan Almeida (Portug./SAE Team Emirates) 16:08:05 h, 2. Maximilian Schachmann (Nem./Soudal Quick-Step) +30 s, 3. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull-Bora-Hansgrohe) +38, 4. Ilan van Wilder (Belg./Soudal QuickStep) +49, 5. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +50, 6. Wilco Kelderman (Hol./Visma-Lease a Bike) +1:11 min

Gernika-Lumo 11. apríla (TASR) - Írsky cyklista Ben Healy sa stal víťazom piatkovej piatej etapy pretekov Okolo Baskicka. Jazdec tímu EF Education - EasyPost zvládol kopcovitú trať vedúcu z Ordune do Gernika-Lumo za 3:55:57 hodiny. Druhý preťal cieľovú pásku Francúz Axel Laurance z INEOS Grenadiers s mankom 1:47 min. Najlepšiu trojicu uzavrel Talian Simone Velasco z XDS Astana Team so stratou 1:48 min.Pretekárov čakala náročná trasa s množstvom stúpaní v mierne kopcovitom teréne. Healy ukázal formu, keď súperom unikol na nehodnotenom stúpaní a do cieľa išiel osamotene 55 km. Laurance si prišiel pre druhé miesto taktiež po vydarenom útoku, do cieľa prišiel sekundu pred pelotónom, ktorého špurt vyhral Velasco. V celkovom hodnotení sa na popredných priečkach žiadne zmeny neudiali, naďalej vedie Portugalčan Joan Almeida z SAE Team Emirates o 30 sekúnd pred Nemcom Maximilianom Schachmannom zo Soudalu Quick-Step. O víťazovi podujatia sa rozhodne v sobotu v tradičnej etape vedúcej cez Arrate a Krabelin.