Healy po sólovom úniku triumfoval v 6. etape

Tour de France - 6. etapa (Bayeux - Vire Normandie, 201,5 km):



1. Ben Healy (Írs./EF Education-EasyPost) 4:24:10 h, 2. Quinn Simmons (USA/Lidl-Trek) +2:44 min., 3. Michael Storer (Aust./Tudor Pro Cycling Team) +2:51, 4. Eddie Dunbar (Írs./Team Jayco AlUla) +3:21, 5. Simon Yates (V. Brit./Team Visma Lease a Bike) +3:24, 6. Will Barta (USA/Movistar Team) +3:29, 7. Harold Tejada (Kol./XDS Astana Team) +3:52, 8. Mathieu Van Der Poel (Hol./Alpecin-Deceuninck) +3:58, 9. Tadej Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG), 10. Jonas Vingegaard (Dán./Team Visma Lease a Bike) obaja +5:27







priebežné poradie po 6. etape:



1. Van Der Poel 21:52:34 h, 2. Pogačar +1 s, 3. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +43, 4. Kevin Vauquelin (Fr./Arkea-B&B Hotels) +1:00, 5. Vingegaard +1:14, 6. Matteo Jorgenson (USA/Team Visma Lease a Bike) +1:23, 7. Joao Almeida (Portug./UAE Team Emirates XRG) +1:59, 8. Healy +2:01, 9. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull-Bora-hansgrohe) +2:32, 10. Primož Roglič (Slov./Red Bull-Bora-hansgrohe) +2:36



Vire Normandie 10. júla (TASR) - Ír Ben Healy sa stal víťazom šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France. Dvadsaťštyriročný člen tímu EF Education-EasyPost využil moment prekvapenia, keď sa približne 43 kilometrov pred cieľom odpútal od konkurentov a po sólovej jazde sa radoval z prvého etapového triumfu na tomto podujatí. Druhý finišoval Američan Quinn Simmons (Lidl-Trek) a tretieho klasifikovali Austrálčana Michaela Storera (Tudor Pro Cycling Team).Do žltého dresu pre lídra priebežného poradia sa vrátil po jednom dni Holanďan Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck) so sekundovým náskokom pred Slovincom Tadejom Pogačarom.V zvlnenej etape sa najmä bojovalo o body do súťaže o zelený dres pre najlepšieho šprintéra, navyše v cieli sa pre najlepších rozdávali časové bonifikácie. Jediná šprintérska prémia dňa prišla po niečo vyše 20 kilometroch vo Villers-Bocage, preto bola už v úvode zvýšená aktivita v pelotóne. Jasným spôsobom ju získal Jonathan Milan (Lidl-Trek), za ním prišiel Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a Biniam Girmay (Intermache-Wanty), všetci z okruhu favoritov na zelený dres.Po nej odštartovala nová fáza pretekov, do úniku sa hneď dostala menšia skupinka, ale ich aktivitu si pelotón skúsene postrážil. Na čele sa vystriedalo viacero mien, prvá vrchárska prémia napokon patrila Timovi Wellensovi (UAE Team Emirates-XRG), ktorý sa virtuálne obliekol do bodkovaného dresu. Ambíciou mnohých bolo roztrhať hlavnú skupinku, čo sa úspešne podarilo pätici Healy, Simmons, van der Poel, Barta, Tejada a celkový počet sa napokon na čele zastavil na čísle osem. Pelotón si situáciu kontroloval, keď nedovolil výrazným spôsobom narásť stratu na čelo.Rozhodujúci okamih prišiel približne 43 kilometrov pred cieľovou páskou, keď sa Healy pustil do sólového úniku a elementom prekvapenia nedokázali ostatní na neho zareagovať. Simmons so Storerom sa snažili priblížiť, ale Ír v službách tímu EF Education-EasyPost si suverénne išiel za premiérovou víťaznou radosťou na tomto podujatí. S blížiacim sa finišom dokonca navyšoval svoj náskok na čele a mohol si tak naplno vychutnať etapový triumf.“ povedal Healy v televíznom rozhovore po triumfe v šiestej etape.