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Heart of Midlothian postúpil cez Rapid Viedeň do ligovej fázy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Skóre bolo po 90 minútach vyrovnané 1:1, a tak duel smeroval do predĺženia, no hostia už zápas dohrávali bez vylúčeného Tomasa Magnussona.

Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Futbalisti Heart of Midlothian FC postúpili do ligovej fázy Konferenčnej ligy. V odvete play off triumfovali na pôde Rapidu Viedeň 4:3 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil po predĺžení nerozhodne 2:2. V prvom vzájomnom stretnutí sa takisto zrodila remíza 2:2. Pre škótsky tím to bude druhá účasť v hlavnej fáze tretej najprestížnejšej európskej súťaže za sebou.

Skóre bolo po 90 minútach vyrovnané 1:1, a tak duel smeroval do predĺženia, no hostia už zápas dohrávali bez vylúčeného Tomasa Magnussona. Aj napriek tomu išli v extra čase do vedenia zásluhou Calvina Millera, no Rakúšania opäť vyrovnali po góle Nenada Cvetkoviča. V rozstrele mali pevnejšie nervy hráči škótskeho tímu, ktorí neuspeli len raz, zatiaľ čo za Rapid zlyhali až dvaja strelci.



odveta play off Konferenčnej ligy:

Rapid Viedeň – Heart of Midlothian FC 2:2 pp (1:0, 1:1), 3:4 v rozstrele z 11 m

Góly: 34. Kara, 119. Cvetkovič - 79. Kabore, 101. Miller, ČK: 76. Magnusson (Heart of Midlothian) po 2. ŽK

/prvý zápas: 2:2, Heart of Midlothian postúpil do ligovej fázy KL/
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