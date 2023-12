Heckingbottom podľa britských médií skončí na lavičke Sheffieldu

Londýn 4. decembra (TASR) - Anglický futbalový tréner Paul Heckingbottom skončí podľa portálu BBC Sport v priebehu nasledujúcich hodín vo funkcii kouča Sheffieldu United. Nováčikovi Premier League pod vedením 46-ročného kormidelníka patrí posledná 20. priečka so ziskom piatich bodov.



Heckingbottom vedie Sheffield od novembra 2021 a uplynulú sezónu zavŕšil postupom z Championship. Klub zo severu Anglicka v sobotu prehral vysoko 0:5 na pôde predposledného FC Burnley. Po stretnutí Heckingbottom kritizoval klub za to, že po postupe do najvyššej súťaže urobil predajom kľúčových hráčov skôr finančné, ako futbalové rozhodnutie.



Za favorita na prebratie voľného postu britský portál označil 56-ročného Angličana Chrisa Wildera, ktorý mužstvo viedol od mája 2016 do marca 2021.