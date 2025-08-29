Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. august 2025Meniny má Nikola a Nikolaj
< sekcia Šport

Hečková a Války na 7. mieste na juniorskej Grand Prix v Ankare

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Oproti krátkemu programu si vylepšili svoje postavenie o jednu priečku, v súčte krátkeho programu a voľnej jazdy dostali od rozhodcov celkovú známku 127,18 bodu.

Autor TASR
Ankara 29. augusta (TASR) - Slovenskí krasokorčuliari Laura Hečková a Alex Války obsadili na podujatí juniorskej ISU Grand Prix v tureckej Ankare siedme miesto v športových dvojiciach.

Oproti krátkemu programu si vylepšili svoje postavenie o jednu priečku, v súčte krátkeho programu a voľnej jazdy dostali od rozhodcov celkovú známku 127,18 bodu. Zvíťazila kanadská dvojica Ava Kempová a Yohnatan Elizarov so ziskom 179,43 bodu.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská