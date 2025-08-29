< sekcia Šport
Hečková a Války na 7. mieste na juniorskej Grand Prix v Ankare
Autor TASR
Ankara 29. augusta (TASR) - Slovenskí krasokorčuliari Laura Hečková a Alex Války obsadili na podujatí juniorskej ISU Grand Prix v tureckej Ankare siedme miesto v športových dvojiciach.
Oproti krátkemu programu si vylepšili svoje postavenie o jednu priečku, v súčte krátkeho programu a voľnej jazdy dostali od rozhodcov celkovú známku 127,18 bodu. Zvíťazila kanadská dvojica Ava Kempová a Yohnatan Elizarov so ziskom 179,43 bodu.
