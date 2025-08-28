< sekcia Šport
Hečková a Války skončili ôsmi po KP na juniorskej ISU GP v Ankare
Voľné jazdy sú na programe v piatok o 12.35 SELČ.
Autor TASR
Ankara 28. augusta (TASR) - Slovenskí krasokorčuliari Laura Hečková a Alex Války figurovali po krátkom programe v súťaži športových dvojíc na podujatí juniorskej ISU Grand Prix v tureckej Ankare na ôsmom mieste. Za svoje vystúpenie dostali od rozhodcov známku 46,27. Na čele poradia boli po krátkom programe Číňania Žuej Kuo, I-wen Čang (64,85), v súťaži sa predstavilo dokopy 15 dvojíc. Voľné jazdy sú na programe v piatok o 12.35 SELČ.