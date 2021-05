Hecl bude opäť pôsobiť v Česku, podpísal zmluvu s Pardubicami

Pardubice 4. mája (TASR) - Kariéra slovenského hokejového útočníka Mareka Hecla bude pokračovať v českej extralige. Už bývalý hráč Dukly Trenčín podpísal zmluvu s HC Dynamo Pardubice. Klub o tom informoval na utorňajšej tlačovej konferencii.



Pre 23-ročného krídelníka ide o návrat do českej extraligy po dvoch rokoch. Sezónu 2019/2020 začal v HC Olomouc, za ktorý mal v 19 zápasoch bilanciu 1 gól a 2 asistencie. Následne sa vrátil do trenčianskej Dukly, v ktorej drese odohral aj sezónu 2020/2021. V nej odohral 51 zápasov, v ktorých sa stal s 20 gólmi a 26 asistenciami najlepším strelcom a druhým najproduktívnejším hráčom "vojakov." "Mám za sebou dobrú sezónu, v ktorej sa mi bodovo darilo. Škoda, že som sa na konci zranil a nemohol som odohrať play off. O Pardubiciach som veľa počul, je to klub s bohatou históriou. Som rád, že som tu. Česká extraliga patrí k najlepším v Európe a ja si vážim, že v nej môžem hrať," povedal Hecl.



Pardubický klub angažoval okrem slovenského útočníka aj brankára Dominika Frodla, obrancov Jana Košťáleka a Dennisa Robertsona a útočníkov Roberta Říčku a Davida Ciencialu.