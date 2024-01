Hectorová ovládla obr. slalom v Jasnej pred Shiffrinovou

Jasná 20. januára (TASR) - Švédska lyžiarka Sara Hectorová triumfovala v sobotnom obrovskom slalome Svetového pohára v Jasnej. Tridsaťjedenročná Švédka si postrážila náskok z 1. kola a odsunula na 2. miesto Američanku Mikaelu Shiffrinovú, ktorá stratila priepastných 1,52 sekundy. Tretia skončila Alice Robinsonová z Nového Zélandu (+2,71). Slovenka Petra Vlhová nedokončila 1. kolo a po nepríjemnom páde ju previezli do nemocnice.



Poradie prvej trojice po finálovom kole kopíruje úvodné. Svoj 95. triumf v prestížnom seriáli chcela dosiahnuť priebežná líderka celkového poradia SP Shiffrinová. Americká hviezda predviedla kvalitný výkon, ktorým hodila rukavicu Hectorovej. Švédka však zvládla tlak a suverénnym spôsobom zopakovala skvelú jazdu z prvého kola a zaznamenala svoje piate prvenstvo v "obráku" v kariére.



Kartami výrazne zamiešalo už prvé kolo, ktoré ovplyvnila prítomnosť ľadu na trati. Spomedzi elitných pretekárok ako prvá vypadla líderka celkového poradia v obrovskom slalome Federica Brignoneová, ktorá spadla už na štvrtej bránke. Po páde Brignoneovej nastavila latku s dvojkou Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska a o tri sekundy ju prekonala Hectorová.



Náročnosť zjazdovky Lúková sa podpísala aj na čase Valerie Grenierovej, ktorá zaostala o 4,59 sekundy. Talianka Marta Bassinová dokonca prišla do cieľa s mankom 8,21 s. Najvýraznejšie sa dokázala Hectorovej priblížiť priebežná líderka SP Mikaela Shiffrinová, ktorá stratila "len" sekundu..



Tisíce slovenských fanúšikov "zmrzli" už po pár sekundách jazdy zlatej olympijskej medailistky z Pekingu. Vlhová na ľadom pokrytej trati na výjazde z deviatej brány vyšla z ideálnej stopy, v snahe o korekciu zatlačila na vnútornú lyžu a stratila kontrolu. Výsledkom toho bol nepríjemný pád. V snahe predísť mu si Vlhová navyše podvrtla koleno a skončila v opatere lekárov, ktorí ju na záchranných saniach zviezli dolu zo zjazdovky a následne transportovali vrtuľníkom na vyšetrenie do nemocnice. Vlhová za búrlivého potlesku zamávala svojim fanúšikom.