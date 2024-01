Hectorová suverénna v 1. kole obr. slalomu, Vlhová spadla

Jasná 20. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila 1. kolo sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára. Na domácom svahu v stredisku Jasná spadla ešte v prvom úseku trate, zo zjazdovky ju zviezli na záchranných saniach a následne transportovali vrtuľníkom na vyšetrenie do nemocnice. Suverénnu jazdu predviedla Švédka Sara Hectorová, ktorá sa usadila na čele so sekundovým náskokom pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou.



Spomedzi elitných pretekárok nedokončila úvodné kolo ani líderka celkového poradia v "obráku" Federica Brignoneová z Talianska, ktorá vypadla už na štvrtej bránke. Po páde Brignoneovej nastavila latku s dvojkou Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska a o tri sekundy ju prekonala Hectorová. Náročnosť zjazdovky Lúková sa podpísala aj na čase Valerie Grenierovej, ktorá zaostala o 4,59 sekundy. Talianka Marta Bassinová dokonca prišla do cieľa s mankom 8,21 s. Najvýraznejšie sa dokázala Hectorovej priblížiť priebežná líderka SP Mikaela Shiffrinová, ktorá stratila "iba" sekundu. Sekundárny vplyv na pomalé jazdy mohli mať aj pády Brignoneovej a Vlhovej, v dôsledku čoho ostatné pretekárky išli opatrnejšie. Štvrtá v poradí figurovala tínedžerka Zrinka Ljutičová z Chorvátska, ktorá stratila na priebežnú líderku 2,61 s.



Tisíce slovenských fanúšikov "zmrzli" už po pár sekundách jazdy zlatej olympijskej medailistky z Pekingu. Vlhová na ľadom pokrytej trati na výjazde z deviatej brány vyšla z ideálnej stopy, v snahe o korekciu zatlačila na vnútornú lyžu a stratila kontrolu. Výsledkom toho bol nepríjemný pád. V snahe predísť mu si Vlhová navyše podvrtla koleno a ihneď skončila v opatere lekárov, ktorí ju na záchranných saniach zviezli dolu. Vlhová za búrlivého potlesku zamávala svojim fanúšikom. Druhé kolo bolo na programe od 13.00 h.