Hectorová vedie po 1. kole obráku v Špindlerovom Mlyne

Švédka Sara Hectorová počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom Mlyne v sobotu 24. januára 2026. Foto: TASR/AP

Tesne za potenciálnym pódiovým umiestnením figurovala Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,43), ktorá je na čele celkového poradia SP.

Špindlerov Mlyn 24. januára (TASR) - Švédska lyžiarka Sara Hectorová bola po prvom kole obrovského slalomu Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne na čele poradia s časom 1:11,63 min. S odstupom dvoch stotín sekundy klasifikovali na druhej pozícii Švajčiarku Camille Rastovú a tretia bola líderka priebežného poradia tejto disciplíny Julia Scheibová z Rakúska (+0,26 s).

Tesne za potenciálnym pódiovým umiestnením figurovala Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,43), ktorá je na čele celkového poradia SP. Do jednej sekundy sa dostala po prvej 30-tke lyžiarok ešte jej krajanka Paula Moltzanová (+0,53). Druhé kolo bolo na programe od 13.30 h.
