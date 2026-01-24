< sekcia Šport
Hectorová vedie po 1. kole obráku v Špindlerovom Mlyne
Tesne za potenciálnym pódiovým umiestnením figurovala Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,43), ktorá je na čele celkového poradia SP.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Špindlerov Mlyn 24. januára (TASR) - Švédska lyžiarka Sara Hectorová bola po prvom kole obrovského slalomu Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne na čele poradia s časom 1:11,63 min. S odstupom dvoch stotín sekundy klasifikovali na druhej pozícii Švajčiarku Camille Rastovú a tretia bola líderka priebežného poradia tejto disciplíny Julia Scheibová z Rakúska (+0,26 s).
Tesne za potenciálnym pódiovým umiestnením figurovala Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,43), ktorá je na čele celkového poradia SP. Do jednej sekundy sa dostala po prvej 30-tke lyžiarok ešte jej krajanka Paula Moltzanová (+0,53). Druhé kolo bolo na programe od 13.30 h.
Tesne za potenciálnym pódiovým umiestnením figurovala Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,43), ktorá je na čele celkového poradia SP. Do jednej sekundy sa dostala po prvej 30-tke lyžiarok ešte jej krajanka Paula Moltzanová (+0,53). Druhé kolo bolo na programe od 13.30 h.