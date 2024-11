Shiffrinová vypadla, zatiaľ čo Hectorová vyhrala obrák v Killingtone

Killington 30. novembra (TASR) - Švédska lyžiarka Sara Hectorová triumfovala v sobotňajšom obrovskom slalome v Killingtone. V druhom kole predviedla najrýchlejšiu jazdu a poskočila z priebežnej druhej pozície po 1. kole. Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá viedla po úvodnom kole a mala nakročené k jubilejnému 100. víťazstvu, po nepríjemnom páde skončila v sieti. Druhá skončila Chorvátka Zrinka Ljutičová, ktorá zaostala za víťazkou o 54 stotín. Tretia bola Camille Rastová zo Švajčiarka (+1,05 s).



Tridsaťdvaročná Hectorová slávila šiesty triumf v kariére, všetky dosiahla v "obráku". Shiffrinová mala náskok 32 stotín z prvého kola a v zelených číslach bola aj v polovici druhého. Potom sa však pokĺzla na vnútornej lyži a zostala ležať na trati. Podľa medializovaných informácií ju ošetrovali priamo na mieste. Ďalšie informácie neboli známe. Američanka tak nedosiahla na magickú "stovku" a otázny je aj jej štart v nedeľňajšom slalome v Killingtone.



Domáca superhviezda viedla po prvom kole, keď predviedla plynulú jazdu bez výrazného zaváhania. Najviac sa jej priblížila Hectorová, ktorá bola na druhom medzičase v zelených číslach, no nakoniec stratila viac ako tri desatiny. Menej ako sekundovú stratu mala okrem Stjernesundovej ešte štvrtá Švajčiarka Camille Rastová a piata Ljutičová. Víťazka úvodného "obráku" tohto ročníka z rakúskeho Söldenu, Talianka Federica Brignoneová bola siedma. Z prvej losovanej sedmičky nedokončila Alice Robinsonová, ktorú pretočilo a spadla. Novozélanďanka sa však postavila na lyže a prišla do cieľového priestoru.



V 2. kole sa museli pretekárky vyrovnať ešte zo zatočenejším profilom. Jazda vyšla Wendy Holdenerovej, ktorá sa sa posunula o desať priečok vyššie. Svoje postavenie si vylepšila aj Slovinka Neja Dvorniková, ktorá z 15. miesta poskočila až na 7. pozíciu. Obhajkyňa veľkého glóbusu a malého za "obrák" Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska nezašla dobré jazdy a skončila až 13. Brignoneová sa nedokázala zmestiť do jednej z bránok a vypadla. Ljutičová útočila z piateho miesta a dostala sa až na pódium. Hectorová najrýchlejšou jazdou v druhom kole vytvorila tlak na Shiffrinovú. Tá si síce udržiavala náskok, ale po nepríjemnom páde nemohla prísť do cieľa.



Slovenka Petra Vlhová chýbala na štarte v Killingtone, keďže si ešte stále doliečuje zranené koleno. Na zjazdovky by sa chcela vrátiť v decembri.