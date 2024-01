Hectorová získala korunku pre víťazku: Cítim sa úžasne

Jasná 20. januára (TASR) - Švédska lyžiarka Sara Hectorová si po suverénnom výkone v sobotnom obrovskom slalome pripísala prvé víťazstvo v sezóne a premiérové v Jasnej. V slovenskom stredisku bola najrýchlejšia v oboch kolách a po pretekoch dostala originálnu korunku pre víťazku. Na druhé miesto odsunula Američanku Mikaelu Shiffrinovú, ktorá stratila priepastných 1,52 sekundy. Tretia skončila Alice Robinsonová z Nového Zélandu (+2,71). Pre tridsaťjedenročnú zjazdárku to bol prvý triumf od ZOH 2022 v Pekingu, kde v rovnakej disciplíne získala zlato.



"Cítim sa úžasne a som veľmi šťastná. Dnes to bol pre mňa skvelý deň. Veľmi dobre som lyžovala," uviedla Hectorová, ktorá nadviazala na utorkové pódiové umiestnenie zo slalomu vo Flachau. Aj ona sa vyjadrila k podmienkam na trati: "V tomto momente mi vyhovujú, lyžovanie je však dlhodobý progres. Momentálne sa mi darí a predviedla som dve kvalitné jazdy."



Švédka dosiahla piaty triumf vo Svetovom pohári a po druhom kole pochválila aj fanúšikov v slovenskom stredisku: "Mala som veľkú podporu, možno lepšiu ako doma. Som spokojná a šťastná, že môžem byť v Jasnej. Aj na štarte to bolo špeciálne, keď som sa pozrela, tak to bol nádherný výhľad. Veľmi som si užila tento deň."



Hectorová sa v rozhovoroch po pretekoch vrátila aj k prvému kolu a zraneniu Petry Vlhovej. Slovenská lyžiarka spadla na ľadom pokrytej trati. Na výjazde z deviatej brány vyšla z ideálnej stopy, v snahe o korekciu zatlačila na vnútornú lyžu a stratila kontrolu. Po nepríjemnom páde ju ihneď odviezli do nemocnice. Vlhová si poranila väzy v kolene a sezóna sa pre ňu skončila. "Veľmi ma mrzí, čo sa stalo Petre a dúfam, že bude v poriadku. Boli to pre mňa veľmi zmiešané pocity po prvom kole a búšilo mi srdce. Na jednej strane sa mi darilo, no na druhej sa zranila Petra a špeciálnej práve tu v Jasnej. To je šialené, čo všetko prináša lyžovanie," uviedla.



Švédka sa predstaví aj v nedeľňajšom slalome (9.30/12.15) a bude chcieť nadviazať na Flachau, kde skončila tretia a premiérovo bola na pódiu v tejto disciplíne: "Ak ste šťastný, emócie vám pomáhajú a dokážu vás nakopnúť do ďalších pretekov. Diváci boli úžasní, hlavne po príchode do cieľa. Jasná je špeciálne miesto."