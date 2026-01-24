< sekcia Šport
Hectorová zvíťazila v obrovskom slalome v Špindlerovom Mlyne
Autor TASR
Špindlerov Mlyn 24. januára (TASR) - Švédska lyžiarka Sara Hectorová zvíťazila v obrovskom slalome Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne. Američanka Paula Moltzanová za ňou zaostala o 18 stotín. Pódium doplnila Moltzanovej krajanka Mikaela Shiffrinová (+0,23), ktorá si upevnila vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu. Slovenka Rebeka Jančová nepostúpila do druhého kola a umiestnila sa na 38. priečke.
Pre 33-ročnú Švédku to bolo prvé víťazstvo v tejto disciplíne v sezóne a ôsme v kariére. „Som veľmi šťastná, je to úžasný pocit. Do cieľa ma ťahali diváci, boli výborní a veľmi pekne im ďakujem,“ poznamenala Hectorová pre FIS. Na čele poradia obrovského slalomu ostala Rakúšanka Julia Sheibová, ktorá v Špindlerovom Mlyne nedokončila 2. kolo. Hectorová figuruje na 3. mieste s mankom 131 bodov na Scheibovú. V celkovom hodnotení SP je na čele Shiffrinová, ktorá má 1033 bodov. Druhá v poradí Švajčiarka Camille Rastová zaostáva o 150 bodov.
Moltzanová predviedla v 2. kole jazdu bez zaváhania, mala rýchlosť a napokon výrazný náskok 1,62 sekundy. Shiffrinová za ňou príliš nezaostala, no napokon mala manko 0,05 sekundy. Scheibová mala rýchlosť aj rytmus, v jednej z bránok však nevytočila oblúk a vypadla. Ani Rastová nedokázala prekonať čas Moltzanovej a zaostala za ňou o 15 stotín. Víťazka prvého kola Hectorová nemala ideálnu jazdu, no nestratila v nej rýchlosť a do cieľa prišla s náskokom 18 stotín pred Moltzanovou.
výsledky obrovského slalomu SP žien v Špindlerovom Mlyne
1. Sara Hectorová (Švéd.) 2:23,06 min., 2. Paula Moltzanová +0,18 sek., 2. Mikaela Shiffrinová (obe USA) +0,23, 4. Camille Rastová (Švajč.) +0,33, 5. Nina O´Brienová (USA) +1,80, 6. Sue Pillerová (Švajč.) +2,53, 7. Lara Della Meaová (Tal.) +2,98, 8. A.J. Hurtová (USA) +3,07, 9. Britt Richardsonová (Kan.) +3,19, 10. Emma Aicherová (Nem.) +3,64
Celkové poradie SP (po 23 z 37 pretekov):
1. Shiffrinová 1033 bodov, 2. Rastová 883, 3. Aicherová 624, 4. Moltzanová 614, 5. Lindsey Vonnová (USA) 590, 6. Hectorová 568, 7. Scheibová 560, 8. Robinsonová 509, 9. Sofia Goggiová (Tal.) 506, 10. Lara Colturiová (Alb.) 467
obrovský slalom (po 8 z 10 pretekov):
1. Julia Scheibová (Rak.) 560 bodov, 2. Rastová 471, 3. Hectorová 429, 4. Shiffrinová 353, 5. Alice Robinsonová (N. Zél.) a Moltzanová obe po 312, 7. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) 224, 8. Valerie Grenierová (Kan.) 212, 9. Zrinka Ljutičová (Chov.) 207, 10. Maryna Gasienicová-Danielová (Poľ.) +189
