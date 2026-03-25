Streda 25. marec 2026
Hedman bude chýbať Tampe z osobných dôvodov, tím detaily nešpecikoval

Na archívnej snímke zo 14. marca 2026 kapitán Tampy Bay Lightning Victor Hedman (77) a hráč Caroliny Hurricanes Andrej Svečnikov počas zápasu zámorskej NHL Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes v Tampe. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Tampa 25. marca (TASR) - Švédsky hokejista Victor Hedman bude chýbať tímu zámorskej NHL Tampa Bay Lightning bližšie nešpecifikovaný čas z osobných dôvodov. Klub to oznámil v stredu, ďalšie detaily nezverejnil. Tretie mužstvo tabuľky Východnej konferencie žiada o rešpektovanie Hedmanovho súkromia.

Tridsaťpäťročný obranca, spoluhráč slovenského zadáka Erika Černáka, už chýbal víťazom Stanley Cupu z rokov 2020 a 2021 od novembra do januára pre zranenie lakťa, ktoré si vyžiadalo operáciu. Vrátil sa začiatkom februára pred ZOH, kde v drese švédskeho národného tímu strelil jeden gól a pridal aj asistenciu.

Za „bleskov“ má v tejto sezóne na konte jeden gól a 16 asistencií v 33 zápasoch. Hedman je víťazom Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off z majstrovskej sezóny 2019/2020, pripomenula agentúra AP.
