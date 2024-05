Hedman posilní Švédsko: Nejdem do Česka, aby som skončil druhý

Štokholm 2. mája (TASR) - Victor Hedman posilní švédsku hokejovú reprezentáciu na MS v Prahe a Ostrave. Obranca Tampy Bay to oznámil v stredu. "Nejdem do Česka, aby som skončil druhý," uviedol pre Sportbladet. Švédi sú siedmi súperi Slovenska v základnej A-skupine.



Hedmanovi sa skončila klubová sezóna po vypadnutí Tampy Bay v 1. kole play off NHL. Hráči Lightning s Erikom Černákom prehrali vo štvrťfinále Východnej konferencie s Floridou Panthers 1:4 na zápasy. Tridsaťtriročný obranca si ju však predĺži v Čechách, na svetovom šampionáte sa predstaví prvýkrát od roku 2017, keď s "troma korunkami" získal zlato. "Naposledy, keď som hral na MS, získali sme titul a samozrejme verím, že v tom budeme pokračovať," uviedol.



Hedman má za sebou individuálne úspešnú sezónu, v 78 zápasoch základnej časti strelil 13 gólov a nazbieral 63 asistencií. V piatich dueloch play off získal sedem bodov. "Nepochyboval som, že prídem. Cítim sa čerstvý a plný energie. Budeme mať naozaj silný tím a veľmi sa teším, že budem jeho súčasťou," povedal.



V obrane sa stretne s ďalším až trojnásobným držiteľom Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL Erikom Karlssonom, Rasmusom Dahlinom či Jonasom Brodinom. Z profiligy potvrdili účasť aj útočníci Joel Eriksson Ek, Lucas Raymond či Andre Burakovsky.