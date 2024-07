Hedman predĺžil kontrakt s Tampou do roku 2029

Tampa 2. júla (TASR) - Švédsky obranca Victor Hedman predĺžil kontrakt so zámorským hokejovým klubom Tampa Bay Lightning o štyri roky. Podpis novej zmluvy mu ročne vynesie 8 miliónov dolárov, v tíme má pôsobiť do sezóny 2028/2029.



Hedman odohral všetkých 1052 zápasov NHL za Tampu, ktorá ho draftovala v roku 2009. V drese "bleskov" zaznamenal 728 kanadských bodov a dvakrát s nimi získal Stanleyho pohár spoločne so slovenským obrancom Erikom Černákom. Tridsaťtriročný Švéd je jeden z 11 obrancov v histórii NHL, ktorý obdržal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off. Informoval o tom portál nhl.com.