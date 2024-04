Hegemónia Bayernu prerušená, šampiónom je nezdolaný Leverkusen

Leverkusen 15. apríla (TASR) - Futbalový Bayer Leverkusen má za sebou v tejto sezóne 43 zápasov bez prehry, prvú trofej od roku 1993 a premiérový nemecký titul. Zaistil si ho päť kôl v predstihu, keď deklasoval Brémy 5:0 a pred vlaňajším šampiónom Bayernom Mníchov i Stuttgartom má nedostihnuteľný 16-bodový náskok. "Farmaceuti" tak ukončili jedenásťročnú hegemóniu Bavorov, ktorí získali všetky tituly od sezóny 2012/13.



Leverkusen mal zaistenie premiérového titulu vo svojich rukách, víťazstvo mu stačilo za akýchkoľvek okolností. O víťazný a jediný gól v prvom polčase sa postaral Victor Boniface z pokutového kopu. Ten istý hráč nabil v 60. minúte Granitovi Xhakovi, ktorý skóroval z diaľky rovnako ako Florian Wirtz o osem minút neskôr. Ten ako striedajúci hráč skompletizoval do konca stretnutia čistý hetrik. Jeho tím získal naposledy trofej pred 31 rokmi, keď vo finále Nemeckého pohára zdolal Herthu Berlín 1:0. O päť skôr vyhral Pohár UEFA, o ktorý zviedol súboj s Espaňolom Barcelona.



Fanúšikovia sa postarali o víťaznú atmosféru ešte pred zápasom, keď obklopili tímový autobus počas príchodu na štadión. "Cesta na štadión bola neuveriteľná. Bolo cítiť, že fanúšikovia sú pripravení a presvedčení, že to zvládneme. V šatni sme si povedali, že musíme túto energiu premeniť na pozitívnu," uviedol tréner Xabi Alonso ohľadom atmosféry pred stretnutím. Názov ulice Bismarckstrasse, ktorá vedie k BayArene, prelepili fanúšikovia v eufórii na smerovacej tabuli na Xabi Alonso Allee. Španielsky kouč prišiel do tímu v októbri 2022 a rešpekt si získal hneď na základe svojich hráčskych úspechov - s Liverpoolom i Realom Madrid získal titul v Lige majstrov a so Španielskom jeden svetový a dva európske tituly. O tom nemeckom odmietal rozprávať v predstihu.



"V šatni sme sa o tom veľmi nerozprávali, ale všetci sme na to mysleli," povedal kormidelník, ktorý odmietol diskusiu o titule aj po februárovom víťazstve 3:0 nad Bayernom Mníchov. Práve tento triumf dostal tím do výraznejšieho vedenia. Po nedeľňajšom víťazstve zagratuloval Alonsovi aj športový riaditeľ bavorského klubu Max Eberl. "Váš futbal nadchol celú Bundesligu. Séria Bayernu bola prerušená, ale teraz dáme všetko do toho, aby sme opäť zaútočili," uviedol Eberl.



Leverkusen čaká najbližšie štvrtková odveta štvrťfinále Európskej ligy na pôde West Hamu, do ktorého ide za stavu 2:0 vo svoj prospech. Okrem Bundesligy tak môže vyhrať aj Európsku ligu i Nemecký pohár. Finále domácej súťaže je na programe 25. mája a "farmaceutov" čaká v Berlíne druholigový Kaiserslautern. Nedeľa a pondelok však boli vyhradené na oslavy.



"Keď cítim, že tím stojí za mnou a mám pocti, že chce veriť, ide to oveľa ľahšie," povedal Alonso na tlačovej konferencii tesne pred pivnou sprchou od svojich hráčov. "Veľmi ma potešilo, že tím je naozaj odhodlaný. Keď to tak máte, veci sú oveľa jednoduchšie. Neviem, čo to bude znamenať do budúcnosti, ale momentálne je to celkom skvelý pocit," dodal Alonso.