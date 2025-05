Heiskanen a Robertson sa proti Winnipegu vrátia do zostavy Dallasu

Dallas 5. mája (TASR) - Hokejisti Dallasu by mali v 2. kole play off NHL privítať späť v zostave dve svoje opory. Počas série s Winnipegom by sa do nej mali vrátiť líder defenzívy Miro Heiskanen a najlepší strelec tímu Jason Robertson. Obaja vynechali kompletnú sériu 1. kola s Coloradom pre zranenia v dolnej časti tela.



Tréner Pete DeBoer zatiaľ nevie odhadnúť, v ktorom zápase by s nimi mohol počítať. „Som presvedčený, že ich v 2. kole budete vidieť na ľade, len neviem ešte určiť, či to bude v prvom, treťom alebo piatom zápase. Ich zdravotný stav posudzujeme zo dňa na deň, no stále je tam niekoľko prekážok. Tesne pred štartom série už budeme vedieť povedať viac,“ citoval kouča Stars portál TSN.ca.



Robertson utrpel zranenie 16. apríla v záverečnom dueli základnej časti, v ktorom Dallas prehral s Nashvillom 1:5. Dvadsaťpäťročný krídelník bol s 35 gólmi najlepší strelec tímu, celkovo nazbieral 80 bodov v 82 stretnutiach. Heiskanen si poranil koleno 28. januára po kolízii s Markom Stoneom v súboji s Vegas a vynechal záverečných 32 zápasov základnej časti. Následne 4. februára podstúpil operáciu, po ktorej mal pauzovať tri až štyri mesiace. Najviac vyťažovaný obranca Dallasu (v priemere 25:10 minút na zápas) predtým stihol nazbierať 25 bodov (5+20) v 50 stretnutiach. „Keď stratíte dvoch hráčov, ktorí sú takí dôležití pre tím, len málo mužstiev sa s tým vyrovná. Ukazuje to, aký sme odolný tím a akú šírku kádra máme. Všetci ostatní hráči zabrali, aby zaplnili diery v zostave. Bolo to niečo úžasné. Verím však, že sa obaja čoskoro vrátia, lebo sú to fantastickí hráči,“ uviedol na adresu zranených opôr útočník dallaských “hviezd“ Wyatt Johnston.