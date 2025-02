Heiskanen podstúpil operáciu, má zranené koleno

New Yorku 5. februára (TASR) - Fínsky hokejista Miro Heiskanen bude dlhšiu dobu chýbať tímu zámorskej NHL Dallas Stars. Dvadsaťpäťročný obranca v utorok podstúpil v New Yorku operáciu kolena, po ktorej bude jeho stav posudzovaný na mesačnej báze. Vrátiť späť do súťažného kolotoča by sa mal až v závere základnej časti alebo počas play off.



Heiskanen mal hrať za Fínsko na nadchádzajúcom Turnaji štyroch krajín v Montreale a Bostone (4 Nations Face-Off). Vyradilo ho však zranenie, ktoré utrpel v minulotýždňovom zápase proti Vegas (4:3 pp) po zákroku Marka Stonea. Kanadský útočník videl menší trest za podrazenie, tréner Dallasu Pete DeBoer si zároveň nemyslí, že išlo o nečistý zákrok. Informovala agentúra AP.